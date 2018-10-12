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Заявления партии "Согласие" противоречат Конституции Латвии, поэтому эту политическую силу нельзя допускать к власти. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал член правления Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, депутат Сейма Янис Домбрава.

"Есть много примеров, когда появлялись партии, которые попадали в парламент, но они работали против своего государства. В истории Латвии такой была коммунистическая партия, могла стать такой организация Pērkonkrusts. Сегодня это "Согласие". Если она работают против Конституции, против того, что туда вписано, ты мы не видим возможности с ней сотрудничать. Желательно, чтобы такая партия вообще не функционировала в Латвии. Но если такая все же существует, то она должна быть в глубокой оппозиции. Ее нельзя допускать к власти", - сказал он.

Напомним, "Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, KPV LV и НКП - по 16, "Для развития/За" и Visu Latvijai!-TB/LNNK - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.