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Предложение нацблоку возглавить министерство образования и науки, поступившее от Новой консервативной партии, является серьезным поводом для беспокойства представителям нацменьшинств. Об этом в программе "Семь дней и ночей" на радио Baltkom сказал член партии "Согласие", вице-мэр Юрмалы Никита Никифоров.

"Сами итоги выборов и нежелание сотрудничать с победившей на выборах партией "Согласие" являются поводом для беспокойства. Что касается дележки самих портфелей, то, конечно же, сейчас еще рано о чем-то предметно говорить. Оценка того или иного кандидата на министерские посты будет иметь значение тогда, когда будут названы какие-то фамилии. Но то, что министерство образование уже предлагают национально ориентированным политикам, к сожалению, серьезный повод для беспокойства представителям нацменьшинств", - сказал Никифоров, указывая на то, что все образование, в том числе и дошкольное, будет переведено на госязык.

Как уже сообщалось, НКП назвала возможную коалицию и "поделила" министерства. Под ответственность Национальному объединению Visu Latvijai!-TB/LNNK предлагается три министерства - министерства культуры, образования и науки и земледелия.