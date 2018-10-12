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Тот факт, что главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу не предложили пост министра в возможном новом правительстве удивил пользователей Twitter. Напомним, Новая консервативная партия, ведущая переговоры с партиями, назвала возможную коалицию и "поделила" министерства.

"Новому "Единству" при этом планируют выделить министров юстиции и обороны. В свою очередь в должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.

"Новые консерваторы, что происходит? "Новое Единство" с Эдгаром Ринкевичем в Министерстве иностранных дел сделали одну из лучших работ в предыдущем Сейме. Ринквич попал в следующий Сейм и было бы глупо не дать ему эту сферу. Благодаря его работе у Латвии налажено нескончаемое число хороших контактов", - пишет Андрис Зариньш.

С ним полностью согласен Дайнис Гжибовскис: "Полностью согласен. Какой смысл исправлять то, что не сломалось вовсе?!".

"Нет, профессионала из дипломатических кругов. Солвита Аболтиня квалифицируется", - пишет Инга Сприньке, напоминая, что именно Ринкевич лоббировал Аболтиню на дипломатическую должность посла Латвии в Италии.

"Ринкевич будет начальником Бюро по защите Сатверсме", - пишет пользователь под ником Blog News.

Как уже сообщалось, НКП назвала возможную коалицию и "поделила" министерства.

"Новому "Единству" при этом планируют выделить министров юстиции и обороны. В свою очередь в должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.

Как ранее Эдгар Рикевич прокомментировал намерения некоторых новых партий сократить количество министерств. По словам Рикевича,вопрос о ликвидации Министерства иностранных дел в повестке дня не стоит.

По мнению Ринкевича, о сокращении количества министерств можно дискутировать, но ясно, что борьба за интересы Латвии в ЕС требует серьезной работы. "Представьте, что есть один "суперминистр", который должен отстаивать позицию Латвии и успевать на заседания семи советов, а также работать и в Латвии", - иронизирует Ринкевич.

Фото: Flickr