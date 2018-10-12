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Совладелец ресторанов 3 pavāru restorāns и Restorāns 3, повар Эрик Дрейбантс в интервью радио Baltkom рассказал о случае, как во время приготовления одного из ужинов, чуть было не оставил использованный пластырь в тарелке у экс-президента Латвии Валдиса Затлерса.

«Самая ужасная ситуация случилась со мной во время обслуживания ужина в президентской резиденции в Юрмале. Ужин был небольшой - для шести человек, среди которых был и тогдашний глава Латвии Валдис Затлерс. В то утро, когда делал заготовки, я порезал палец. Естественно, заклеил его пластырем. Потом, когда я подал основное блюдо, то уже вздохнул с облегчением, так как осталось вынести только десерт. Но вдруг я заметил, что на моем пальце нет пластыря! Я уже начал представлять, как собираю чемоданы и уезжаю из страны. Это были самые ужасные минуты в моей жизни. Я боялся, что пластырь остался в одном из блюд, где-нибудь под стейком. Но потом, когда официант вернул тарелки на кухню, на них, слава богу, не было моего пластыря. Иначе я бы застрелился», - рассказал Дрейбантс.

Фото: pixabay.com