Повар о президентском ужине: из-за своей ошибки хотелось застрелиться (6)

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Эксклюзив | 12 октября 2018 года, 17:44

Совладелец ресторанов 3 pavāru restorāns и Restorāns 3, повар Эрик Дрейбантс в интервью радио Baltkom рассказал о случае, как во время приготовления одного из ужинов, чуть было не оставил использованный пластырь в тарелке у экс-президента Латвии Валдиса Затлерса.

«Самая ужасная ситуация случилась со мной во время обслуживания ужина в президентской резиденции в Юрмале. Ужин был небольшой - для шести человек, среди которых был и тогдашний глава Латвии Валдис Затлерс. В то утро, когда делал заготовки, я порезал палец. Естественно, заклеил его пластырем. Потом, когда я подал основное блюдо, то уже вздохнул с облегчением, так как осталось вынести только десерт. Но вдруг я заметил, что на моем пальце нет пластыря! Я уже начал представлять, как собираю чемоданы и уезжаю из страны. Это были самые ужасные минуты в моей жизни. Я боялся, что пластырь остался в одном из блюд, где-нибудь под стейком. Но потом, когда официант вернул тарелки на кухню, на них, слава богу, не было моего пластыря. Иначе я бы застрелился», - рассказал Дрейбантс.

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Саня1 день назад
Съели твой пластырь и не подавились.
4
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А вдруг1 день назад
Затлерс пластырь наверно себе в аптечку положил (пригодится)!
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Крыса1 день назад
Пластырь ерунда, главное не забыть прокладки вайры вике фрейберги на тарелке... вот тогда пришлось бы свариться в котле с компотом или просить политубежище в сша.
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