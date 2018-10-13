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Латвийцы часто выражают свое недовольство по поводу длинных очередей к специалистам. На этот раз к жителям обратилась Ласма Лидака, врач-гинеколог, практикующий в Клинической университетской больнице имени Страдиня и Детской клинической университетской больнице имени Страдиня.

Доктор опубликовала пост в соцсети Facebook, в котором просит пациентов, записанных к ней на прием, не пренебрегать записью, а если все же не удалось придти на прием, хотя бы сообщить об этом. Тогда врач не будет просиживать впустую, а другие нуждающиеся в обследовании люди, смогут попасть на прием.

"Спасибо тем трем пациентам, у которых на сегодня была запись ко мне, но которые не явились и не отменили визит. Вас было целых три, да еще подряд! Если мне кто-то будет жаловаться на то, что не попал ко мне, так как запись полная до конца года (!!!) я дам Ваши номера телефонов и скажу, чтобы звонили в пять утра. BKUS посылает напоминание через смс, на которое можно ответить и отменить запись. Желаю и вам хорошего дня!, - написала доктор.

Пользователи соцсети стали активно делиться публикацией, чтобы ее увидели как можно больше людей. Люди также стали выражать свое мнение по поводу данной ситуации - многие считают, что из-за такой безответственности пациентов и выстраиваются такие длинные очереди, некоторые предложили ввести предоплату, а были и такие, кто предложил ввести штраф за не состоявшийся по вине пациента визит, приводя в пример практику в других странах.

"Живу в Дании. Записалась к зубному. За два дня до этого пришло напоминание через смс. В нужный день, по некоторым причинам, запись выпала из головы. После этого мне пришел счет за то, что не пришла на визит на 70 евро. Заплатила. Сама виновата, - пишет Паула Е.

"Мне известны такие пациенты, так как работаю в регистратуре в медучреждении! Отозвать прием на маникюр, педикюр или на другое бытовое мероприятие никто никогда не забывает, но про записи к врачам забывают регулярно, и обычно не достаточно того, что не пришли на визит, чаще всего приходится выслушивать после этого претензии, что тут же нельзя записаться на новый прием", - пишет Майра К.

"Надо как в CSDD делают на экзамене по вождению. Надо заплатить за экзамен до конкретной даты, включая, если не пришел и вовремя не отменил, то после эту сумму придется все равно заплатить. И все как миленькие уже сидят за час до экзамена", - пишет Зайга З.

"Ласма, это грустно. Особенно потому, что ты в Латвии такой редкий специалист! В Скандинавии и Дании этот вопрос решают строго - не пришел на визит без предупреждения или не отменил визит, выписывают счет за платную услугу - если счет не оплачен в следующий раз пойдешь домой", - пишет Мария К.

Стоит отметить, что были и такие люди, кто осуждает такой шаг автора поста. Ситуацию как-то надо разрешать, но Facebook не место для этого.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download