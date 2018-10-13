Эксклюзив |

Дизайнерский бренд из Одессы BENYA & ZUBRIK, прославившийся юмористическим подходом к оформлению одежды, создал футболку, посвященную национальной авиакомпании Футболка airBaltic.

"По многочисленным просьбам наших друзей из Латвии. Нахулиганили для вас. Футболка AirBoltik уже во всех размерах на benyaizubrik.com Аболтенная авиакомпания, особенно, если запастись Рижским бальзамом в дорогу. ir jauks ceļojums", - сказано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте бренда в Facebook.

Кто-то из пользователей посчитал, что 25 евро за футболку дороговато. На что получил ответ: "Хороший юмор стоит денег".

Пользователи Facebook с удовольствием комментируют новое творение дизайнеров, при этом не забывая "проехаться" по самой авиакомпании.

Двое одесситов пошутили над самыми популярными модными домами и умудрились заработать на своем юморе денег. Парни придумали созвучные имена Louis Vuitton, Kenzo, Chanel. Теперь логотипы "Луиса Бидона", "Кинзы", "Щавеля" красуется на футболках, а ребята не успевают принимать заказы.

С некоторых пор заказы принимаются и в Латвии.

"Рига славится своим бальзамом, а Одесса - юмором! Запасайся бальзамом и заказывай настоящие шикардосные футболки к праздникам на сайте", - сказано в сообщении в аккаунте компании на Facebook.

Дизайнеры про свой бизнес говорят так: "За полгода мы выпустили более 20 принтов, которые успешно прошли испытания лайками, покупками и стирками. И мы теперь гордо можем говорить: "Наш принт держится на футболке как украинский депутат за свое место. Оторвать нереально".