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Благодаря теплой погоде в Сигулде сегодня было огромное количество отдыхающих. Об этом свидетельствует вереница машин, скопившаяся на подъезде к местным достопримечательностям, заснятая очевидцем. Видеозапись в Facebook разместил Лаурис Калинин, подписавший ролик "Немного из осенней Сигулды".

Видео пользуется огромной популярностью, его просмотрели более 65 тысяч раз, перепостили более двух тысяч пользователей. Латвийцы не скупятся на комментарии. Кто-то шутит, что пора отправляться в Сигулду, кто-то пишет, что хорошо, что не поехали.

Делятся своими впечатлениями и те, кто побывал там: "Только что вернулась из Сигулды в Ригу. Очень красиво. Все можно успеть. Позитив и терпение отведут тебя к осенней красоте".

В воскресенье в Латвии сохранится солнечная и ясная погода, прогнозируют синоптики. Днем температура воздуха составит +14..+19 градусов, в Курземе - до +21 градуса.

В Риге также ожидается солнечное воскресенье, утром возможен туман. Днем воздух прогреется до +18..+19 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха 14 октября в Латвии была зарегистрирована в 1979 году - +19,7 градуса. Рекорд для столицы датирован далеким 1889 годом, когда в этот день в Риге было +18,4 градуса.