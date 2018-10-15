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Предприниматели не создают рабочих мест, поэтому жители Латвии уезжают в поисках работы в другие страны. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom заявил депутат 12-го Сейма Вейко Сполитис.

"Считаю, что Латвия продвигается вперед, все цифры показывают на это. Конечно, есть проблемы, есть недоделки, но то что Латвия продвигается вперед - это факт. То, что люди уезжают, они уезжают везде - из Швеции, Щвейцарии, Америки, Канады. Это урбанизация, когда люди из села уезжают в города, из городов в другие страны. А в том, что в Латвии нет работы, виноваты вовсе не политики, а предприниматели. Ведь рабочие места создают предприниматели, а не наше государство! Где наши предприниматели?" - вопрошает политик.

При этом, как Вейко Сполитис, так и второй участник дискуссии Валдис Калнозолс, не стыдятся своей работы в парламенте 12-го созыва. В новый Сейм они не попали.