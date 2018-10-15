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В Латвии от насилия в семье страдают не только женщины, но и мужчины. При этом сильный пол, как правило, страдает чаще от насилия эмоционального. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала психолог, психотерапевт кризисного и консультационного центра Skalbes, магистр в области клинической психологии Инесе Рука. При этом она указала, что латвийское общество становится все менее толерантным к случаям насилия в семье, так как об этом стали открыто говорить.

"Об этой проблеме много говорят и средства массовой информации и в обществе, таким образом жертвам насилия дают поддержку и защиту. Ситуация с насилием в семье по отношению к женщинам в Латвии меняется, это отражено и в статистике. На первый взгляд кажется, что насилия становится больше. Больше становится тех женщин, которые признаются и раскрывают проблему и ищут помощь", - сказала Рука.

Также по словам психолога, общество тоже активно участвует в раскрытии случаев насилия и привела в пример недавно проведенную кампанию с призывом к близким, друзъям, знакомым не замалчивать проблему.

"Подобные кампании поддерживают жертв насилия и подталкивают их искать помощь. Кроме того, окружающие тоже стараются информировать правоохранительные органы и соответствующие структуры", - сказала эксперт.

При этом, по словам Руки, в Латвии чаще в насилии признаются женщины, в отличие, например, от стран Скандинавии, где все больше мужчин рассказывают о том, что им приходится терпеть насилие в семье.

"У нас в Латвии мужчины очень редко говорят о том, что переживают насилие в семье. Правда, тут речь, скорее идет об эмоциональном насилии. В будущем надеемся, латвийское общество будем больше говорить, что не только женщины терпят насилие, но страдают и мужчины", - указала психолог.

Как говорится в докладе Министерства иностранных дел, которое во вторник рассмотрит правительство, ситуацию с насилием в отношении женщин в Латвии характеризует довольно высокий, выше средних показателей в ЕС, уровень его распространенности и высокая толерантность к нему и в обществе в целом, и среди специалистов.

Насилие против женщин в семье создает также существенную нагрузку для системы здравоохранения, говорится в докладе.

Как сообщалось, о насилии в семье в полицию не заявляют 56% потерпевших, свидетельствует опрос, проведенный по заказу Госполиции. Люди часто считают, что полиция не может помочь, а также не заявляют о насилии, потому что хотят скрыть этот факт. Также потерпевшие отмечали, что не доверяют полиции и им страшно к ней обращаться.

Напомним, в Латвии уже некоторое время назад началась социальная кампания, нацеленная на защиту и, в некоторых случаях, спасение жертв домашнего насилия. Жителей призывают не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях с тем, чтобы избежать трагических последствий.

По статистике, Латвия – одна из трех стран ЕС, где общество толерантнее всего относится к семейному насилию. У нас многие до сих пор считают, что конфликты с применением оскорблений и физической силы – личное дело супругов.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download