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Прошедшие выборы в 13-й Сейм показали, что Латвия приближается к серьезному политическому кризису. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший министр иностранных дел Янис Юрканс.

По его словам, с ухудшением экономической ситуации в стране может возникнуть протестное движение.

"Я думаю, что Латвия приближается к серьезному политическому кризису. Этот результат [выборов] показывает, что Латвия близится к экономическому обвалу, какие бы там цифры ни рисовали. Думаю, что будет очень жесткая посадка избирателя. И вот, когда его посадят на одно место, тогда экономическое потрясение заставит человека думать, кто виноват, что я в такой ситуации. Думаю, тогда и интеллигенция выйдет из окопов, и начнется второй Народный фронт. Будет создана большая и серьезная политическая сила, которая постарается изменить экономический курс Латвии, внутреннюю и внешнюю политику", - сказал Юрканс.

По итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.