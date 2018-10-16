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Латвийская спортсменка Анастасия Севастова играет в "умный теннис" и может добиться попадания в десятку лучших, в этом уверен спортивный журналист Анатолий Крейпанс.

"Севастова очень стабильно играет все турниры во второй половине этого сезона. На таком уровне она никогда до этого не играла. С одной стороны - это сюрприз, учитывая то, что она уходила и временно завершала карьеру. Если бы тогда кто-нибудь сказал, что она приблизится к первой десятке мира, то, наверное, высмеяли бы. Мол, теннис только из космоса видели. Севастова очень умная. Матч, в котором она уступила Возняцки, показал, что она прекрасно играет против таких силовых теннисисток. Они играли в умный теннис", - сказал в эфире радио Baltkom Крейпанс.

Он добавил, что надеется в ближайшем будущем увидеть двух латвийских теннисисток в первой десятке мира.

"Сейчас Остапенко на 18-й строчке, Севастова занимает 11-ю позицию — это отличный результат. Хотя уже видно, что Севастова немного устала. Важно не забывать, что надо перезаряжать аккумулятор. Скоро Australian Open. Надо психологически и физически отдохнуть. Тем более обе теннисистки продолжают выступать за сборную Латвии в Кубке Федерации и им предстоит сыграть против очень сильной команды из Словакии. Надеюсь, настанет тот день, когда я увижу их в первой десятке мира. За ними, кстати, растет хорошая смена. Это девочки, которым сейчас по 14, 15 лет. Они очень перспективные. В Латвии появятся через три года новые имена", - сказал Крейпанс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, первая ракетка Латвии Анастасия Севастова установила личный рекорд в рейтинге Женской ассоциации тенниса WTA, поднявшись на 11-ю строчку.