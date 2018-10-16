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Трагических событий, которые произошли в сентябре — октябре 1993 года не было бы, будь у власти нынешний президент России Владимир Путин. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил экс-вице-президент России Александр Руцкой, вспоминая о Ельцинском перевороте, в ходе которого на улицах Москвы погибли сотни людей.

"Путин бы не допустил такого, он разумный человек, свои мозги не пропил. Можно зайти в интернет и посмотреть визиты Бориса Ельцина в другие государства, он традиционно в пьяном виде и обязательно с каким-нибудь бенефисом. Я еще тогда говорил, что трудно себе представить канцлера Германии, который приехал в Россию, напился, и дирижировал оркестром российской армии. Во всем нужна корректность. Поведение определяет мораль человека", - отметил Руцкой.

Экс-вице-президент добавил, что до последних дней будет сожалеть о погибших в результате внутриполитического конфликта.

"В гибели этих людей есть часть моей вины — это болезненные переживания. Я до последних дней буду сожалеть о том, что погибли люди, соотечественники. Я никогда не прогибался под кого-то, для меня принципиально важен закон. Однако, существуют цивилизованные методы изменения закона, если его не принимает народ. Только скотина и сволочь мог дать команду стрелять по своим соотечественникам", -подчеркнул Руцкой.

Напомним, в этом году исполнилось 25 лет с трагических событий осени 1993 года (21 сентября - 4 октября), вошедших в историю как "Черный Октябрь". Александр Руцкой занимал должность вице-президента России с июля 1991 года по декабрь 1993 года.