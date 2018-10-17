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Снимая фильм про того или иного героя, режиссер должен видеть в нем человечность и как-то оправдывать его действия, но в случае с Гербертом Цукурсом - латышским национальным героем, обвиняемым в геноциде евреев в годы Второй мировой войны, это невозможно, сказал в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom режиссер, кинооператор Давис Симанис.

По его словам, он не смог бы снимать фильм про Цукурса.

"Нет, я бы не снимал фильм про Цукурса. Когда ты делаешь фильм, несмотря на двусмысленную личность, ты должен как бы оправдывать героя, ты должен показать человеческую сторону героя, даже фильм про Гитлера, вышедший десять лет назад, показывал становление его личности, какие-то человеческие стороны. А с Цукурском это было бы очень трудно, во-первых очень много мы не знаем, и, понятно, что он участвовал в тех действиях. Мой друг, литовский режиссер как-то сказал, что есть рассказы о тех, кто убивал евреев, но, в какой-то момент у них был какой-то выброс гуманизма, когда они и спасали тех же евреев, то есть "одной рукой спасали, другой убивали". Вот про таких людей еще можно делать фильмы, но не про Цукурса", - сказал режиссер.

25 октября Давис Симанис в рамках программы, посвященной 100-летию Латвийской Республики, представит широкой публике фильм "Отец Ночь", который рассказывает о жизни и подвиге Жанисе Липке, спасшего в годы Второй мировой войны более 50 евреев.

Согласно Википедии

Герберт Цукурс — латвийский лётчик, конструктор, журналист. В годы Второй мировой войны — член карательной команды Арайса, которая участвовала в массовых убийствах евреев. Убит спецслужбами Израиля 23 февраля 1965 года в Уругвае.

Считается военным преступником, но не был судим. Генеральная прокуратура Латвии не завершила начатую в 1996 году проверку дела обвиняемого в геноциде Херберта Цукурса и продолжает проверку материалов.