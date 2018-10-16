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У пользователей Twitter вызвал острые споры видеосюжет с улиц Риги, в котором была показана сцена "расправы" водителя минибуса Rīgas Satiksme с велосипедистами, мешавшими движению общественного транспорта.

Видео опубликовал в соцсети основоположник движения "Город для людей", добивающийся отдельных велополос на рижских улицах, организатор велозаездов Марис Йоновс.

Мужчина возмущен тем, что водитель общественного транспорта прижимает велосипедистов к бордюру, тогда как сам водитель указал, что владельцы двухколесного транспорта мешают движению.

Между тем, большинство пользователей встали на защиту водителя Rīgas Satiksme.

"Очень надо водителям Rīgas satiksme зажать своим бортом велосипедистов. Противно это было пережить, находясь в автобусе. Первый раз агрессивно сманеврировал. На Стабу проехал на красный. А что, в тюрьму посадите? Посмеялся водитель, так как знает, что RS прикроет. 21 автобус, номер борта 79175 19:58". - написал Марис Лусте.

Ļoti tiem @Rigassatiksme_ šoferiem vajag iespiest riteņbraucējus bortā. Pretīgi pat busa iekšpusē to piedzīvot. Pirmoreiz agresīvāk manevrēja. Arī Stabu ielai pāri pa sarkano.

«A ko cietumā ieliksiet?» un gardi nosmej, jo zina, RS piesegs.

21. autobuss, borta numurs 79175 ~19:58 pic.twitter.com/TtsPRHqnBX — Māris Jonovs (@marisjonovs) 15 октября 2018 г.

Большинство комментаторов не согласились с автором поста, что виноват водитель минибуса, указывая на то, что велосипедисты сами нарушают правила движения и совершают рискованные маневры.

Пользователь соцсети GaumīgsJoks считает, что велосипедисты сами, по меньшей мере, трижды нарушили правила дорожного движения — проехали на красный. ‏ «А они нисколечко на красный не проехали. Нет? Почему они не едут друг за другом, а пытаются занять более широкий участок дороги и едут рядом? Если бы это были мотоциклисты, мы бы сказали вот «отмороженные», совершающие такой маневр! Это уважение к общественному транспорту? Кроме того, абсолютно ясно, что стена им не жмет. Мне противны Рижская дума и общественный транспорт Rīgas satiksme , но на этот раз этих велосипедистов было бы неплохо проверить Госполиции и оштрафовать их за нарушения правил дорожного движения!», - написал пользователь. ‏ Арманд тоже считает, что велосипедисты сами пренебрегают правилами дорожного движения.

«Эти два идиота, которые за 5 секунд видео нарушили по меньшей мере 3 правила ПДД?», - пишет мужчина. ‏

Пользователь CsnLv считает, что это не основание для нарушения ПДД водителем минибуса.

«Значит, на сколько я понимаю, если велосипедисты нарушают, то водитель буса с пассажирами тоже может нарушать ПДД и пытаться сбить велосипедистов?, - пишет комментатор.

«Автобус едет по своей полосе, где куча велосипедистов не должна быть! Сами «Город для людей» так научили, что надо ехать по середине между двумя полосами, автобус это знает. К тому же он везет 100 человек, которым эти 2 идиота мешают. К тому же, велосипедистов там не может быть вовсе, так как это полоса для общественного транспорта», - пишет Арманд.

В свою очередь опытный велосипедист Улдис Зиединьш посоветовал автору поста не ставить в пример «велосипедистов идиотов»

«Послушай, Марис. Скажу как велосипедист, которому ежедневно приходится перемещаться по улице Бривибас — борьба за права велосипедистов — большое дело, но не надо приводить в пример велоидиотов, которые сами нарушают установленные правила. Это не имеет никакого смысла.

Магнус считает, что таким велосипедистам-нарушителям должно достаться по полной.

«Какая речь здесь может идти об уважении, если эти велорасты не едут в колонну, едут без освещения и едут на красный. И как видим на видео велосипедистов объезжает с интервалом в один метр», - пишет Манусс.

А пользователь под ником CSN-LV считает, что если водитель минибуса видит нарушение, то ему следует обратиться в правоохранительные органы.

«Да, автобус везет пассажиров. И разве это дает право, когда салон полон пассажиров, пытаться переехать велосипедистов? Или водителю автобуса надо беспокоиться о комфорте пассажиров и не надо УЧИТЬ нарушителей? Видишь нарушение — сообщай в дорожную полицию, а не устраивай ралли и не сбивай велосипедистов!, - пишет мужчина.

Пользователь "Терминатор" указал, что разговаривать с водителем общественного транспорта во время езды нельзя.