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В аэропорту "Рига" сегодня наблюдается большое скопление людей, а пассажиры не могут попасть на свои рейсы, сообщают очевидцы.

Как радио Baltkom сообщили представители аэропорта, задержки связаны с возможным сбоем в системе Государственной пограничной службы.

"Действительно в аэропорту большое скопление пассажиров. Люди недовольны, раздражены, но, к сожалению, ни от аэропорта, ни от авиалиний компенсации за задержку или опоздание на рейсы они не получат. За компенсациями необходимо обращаться к Пограничной службе. Аэропорт делает все возможное для помощи в сложившейся ситуации, некоторые рейсы были даже задержаны", - сказала представитель аэропорта Лаура Карните.

Между тем радиослушательница Baltkom Мария, которая стала одной из пострадавших, рассказала, что в аэропорту действительно царит хаос.

"Я одна из тех пассажиров, кто собирался лететь рейсом "Рига-Киев". Я за два часа приехала в аэропорт, прошла контроль безопасности и пришла к паспортному контролю за 48 минут до отлета. В очереди я провела более 50 минут. В целом у гейта почти 50 человек сняли с рейса. Нам сказали, что, мол, извините, мы ждали, но самолет вынужден был улететь. Нас никто об этом не предупредил. На контроле очередь двигалась очень медленно, один паспорт проверяли 5-8 минут. После мы обратились к авиакомпании. Нам сообщили, что мы должны решать эту проблему сами. Мы обратились к руководству аэропорта, к нам никто не вышел. В итоге руководитель Пограничной службы в аэропорту сказал нам обратиться письменно к начальнику Пограничной службы. Со мной в пункт информации одновременно подошло большое количество людей. Эти люди не из Латвии, многие летели транзитом, им негде ночевать, а билеты на завтрашний рейс остались только в бизнес-класс, очень дорогие. К сожалению, аэропорт отказывается брать на себя ответственность в случившемся, давать письменное подтверждение", - разъяснила ситуацию Мария.

Радио Baltkom пока не удалось связаться с Латвийской пограничной охраной, чтобы выяснить причины сбоя и как долго может продлиться такая ситуация.

Фото: flickr.com/latviatravel