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Попытки выяснить, какие этнические группы в большей степени принимали участие в депортации латышей в Сибирь или массовом убийстве еврейского населения, не помогут вынести правильный урок из событий 1941-го года в Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал латвийский режиссер и оператор Давис Симанис.

По его словам, одно зло не может оправдывать другое, и ответственность за главные трагедии XX века несут тоталитарные режимы.

"Вопрос не в том, кто кого куда высылал. Здесь находилась оккупационная советская власть, и были те, кто с ней дружил, а также те, кто нет. Были латыши, евреи, русские и многие другие. Вопрос не в этом. Это не отвечает на вопрос, почему потом кто-то мог десятками тысяч убивать людей. Вообще, если подумать о 1941-м годе в Латвии, это же какой-то бред. Это самый страшный год в истории. В конце июня латышей высылают в Сибирь, а уже в начале июля начинают убивать евреев. Сколько прошло между этими событиями, восемь, десять дней? В том году мир свихнулся. Не только в том, конечно, но все же. Авторитарные, тоталитарные режимы совершили страшные, трагические вещи. Но делать вывод, что если нас высылают, то мы можем убивать — что это за аргумент?", - сказал Симанис.

Добавим, 25 октября в Латвии состоится премьера фильма Дависа Симаниса "Отец ночь", который повествует о Жанисе Липке, спасавшем евреев из Рижского гетто в годы немецкой оккупации. Фильм вышел в рамках программы, посвященной 100-летию Латвийской Республики.