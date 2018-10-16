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Пассажиры международного аэропорта "Рига" продолжают возмущаться из-за сбоя системы Государственной пограничной охраны, в результате которой десятки людей опоздали на рейсы, а потом были вынуждены покупать билеты за свои деньги.

"Нуууууу ... это самый отвратительный аэропорт в котором я была! 50 человек не успели на свой рейс, из-за того, что у нашего паспортно-пограничного контроля сломалась система!!!!! И видите ли, это наша вина, а не аэропорта . Это мы опоздали, а не система сломалась! Это риск и это мы виноваты. По фото кстати, можно заметить, как мы виноваты. Покупайте новые билеты, говорят нам, которые на минуточку стоят 300 eur. А что самое интересное, никто к нам не хочет выходить и быть ответственным за это происшествие! Вообще не идут на контакт с людьми, работы у них много, говорят нам!!! И даже главный офис Ryanair не знает о происходящем, ведь им даже не сообщил об этой проблеме!!!!", - пишет одна из пользовательниц Facebook.

Позже она отметила, что даже после покупки билета не смогла добраться до пункта назначения.

"И теперьььь!!! Ребяяттт! Ну это просто крик душииии! Как так может быть!?!? Из за поломки системы 30 человек не попали на рейс, купив билеты по 300 еур, мы все же не теряли надежду улететь в Лондон..и туттт, самое интересное. Пролетев на airbaltic пол часа, нам сообщают, что какие то неполадки с самолетом и мы возвращаемся в Ригу.. ну каккк? Как так может быть....нервишки зашкаливают", - пишет девушка.

Между тем представитель Государственной пограничной службы Кристине Петерсоне сообщила, что во вторник в аэропорту "Рига" были констатированы сбои в работе информационных систем, в результате этого пассажирам пришлось дольше обычного ждать своей очереди на пограничном контроле.

"Государственная пограничная служба и Информационный центр Министерства внутренних дел подключили все необходимые ресурсы и провели ряд мероприятий для устранения причин технических проблем. Государственная пограничная служба приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. В свою очередь, чтобы избежать неприятных ситуаций и не опоздать на рейс, мы призываем заранее, по крайней мере, за час до вылета, быть на пограничном контроле", - отметила она.

Как ранее радио Baltkom сообщили очевидцы, в аэропорту "Рига" сегодня наблюдалось большое скопление людей, а пассажиры не могли попасть на свои рейсы.

Фото: Mixnews