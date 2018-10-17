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Директор Государственного центра содержания образования Гунтарс Цатлакс в эфире радио Baltkom на примере школьного урока истории пояснил, чем будет отличаться новая форма преподавания, основанная на сферах компетенции.

«Новый стандарт предполагает изучение истории, как единого предмета. Программа детальная и основывается на другом подходе. Поскольку мы ограничены количеством уроков, то невозможно изучить одинокого глубоко и всемирную историю, и историю Латвии. Но в тоже самое время, мы понимаем, что отрывать их друг от друга нельзя. Нельзя проходить Северную войну и не знать, что в это время проходило в Европе и России», - сказал Цатлакс.

Он отметил, что новая программа будет следовать формату «лучше меньше по объему, но глубже».

«Но подход к истории будет отталкиваться все-таки от Латвии. Все вопросы, достижимые результаты, мировые происшествия мы будем смотреть через латвийскую призму. Конечно, египетские пирамиды может не так важны для понимая латвийской истории, но важны для культуры», - заключил Цатлакс.

Планируется, что поправки, касающиеся реализации программ всеобщего образования в 1-м, 4-м, 7-м и 10-м классах вступят в силу 1 сентября 2020 года, во 2-м, 5-м, 8-м и 11-м классах — 1 сентября 2021 года, в 3-м, 6-м, 9-м и 12-м классах — 1 сентября 2022 года.

Пилотный проект нового содержания образования начался еще в прошлом учебном году. В марте учителя из 100 латвийских школ собрались, чтобы учиться учить по-новому - согласно компетентному подходу. Главным образом это означает — совмещать несколько предметов в одном уроке. Латышский и историю, физику и химию, спорт и здоровье.

Фото: vitber.lv/lv/lot/14254