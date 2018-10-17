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Латвия сама создала статус негражданина, отодвинула этих людей от государственных процессов, а теперь их в этом упрекает. Об этом в интервью радио Baltkom сказал председатель Союза граждан и неграждан, а также президент Русской общины Латвии Владимир Соколов.

"Страна сама отодвинула этих людей, а теперь их упрекает в этом", - отметил он.

В свою очередь глава Латвийского общества русской культуры, член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Елена Матьякубова отметила, что предоставление предоставление гражданство всем негражданам стимулирует их более ответственно относиться к своей стране.

"Этот шаг искоренит чувство жертвы. Человек бы взял на себя ответственность за то место, где он живет. В бытовом, в экономическом плане. Если государство протянет открытую руку, то это даже в международном плане улучшит имидж страны. Президент два раза подавал инициативу об автоматическом предоставлении гражданства всем детям, она была очень хорошо юридически подготовлена. Но нет", - сказала она.

Ранее член правления Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, депутат Сейма Янис Домбрава в интервью радио Baltkom заявил, что нельзя бегать за жителями Латвии, предлагая им гражданство страны, если они этого не хотят.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в сентябре 2017 года Сейм отклонил инициативу президента о том, чтобы прекратить предоставлять статус негражданина новорожденным жителям Латвии. На данный момент около 230 000 латвийцев являются негражданами. Ежегодно такой статус получают несколько десятков детей.

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что после парламентских выборов, при новом Сейме, у инициативы автоматически предоставлять гражданство детям неграждан может появиться еще один шанс.