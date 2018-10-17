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Молодой человек, обучающийся в РТУ летному делу, после окончания обучения намерен уехать работать в Эстонии, так как в Латвии проходить практику в аэропорту "Рига" он не хочет по причине того, что там коммуницируют в основном на русском языке. Об этом пишет медиаэксперт Сандра Вейнберга, которая и сама стала свидетелем, что общение персонала аэропорта происходит на русском.

"Знакомый Давис обучается в РТУ летному делу и не хочет работать после окончания учебы в аэропорту "Рига". Там "все происходит только на русском языке". Поэтому планирует проходить практику и работать в Эстонии. Между прочим, и я как пассажирка наблюдала, что в аэропорту "Рига" персонал коммуницирует между собой на русском языке", - пишет Вейнберга.

Paziņa Dāvis studē RTU lidmašīnu lietas un nevēlas strādāt pēc beigšanas lidostā Rīgā. Tur „viss notiek tikai krievu valodā“. Tāpēc plāno praksi un darbu Igaunijā. Starp citu, arī es kā pasažiere esmu ievērojusi, ka lidostas Rīga personāls komunicē savā starpā krievu valodā. pic.twitter.com/aNPq6avZVg — Sandra Veinberga (@sandraveinberga) October 17, 2018

Публицист Рита Эва Нашениеце на это указала, что именно по этой причине из Латвии уезжает высокообразованная молодежь.

"Практически это популярная причина того, почему Латвию покидают именно получившие хорошие профессии молодые люди. Уже годами", - пишет Нашениеце.

Praktiski populārākais iemesls, kādēļ Latvijas, tieši labās profesijās izglītotie, jaunieši dodas projām. Un jau gadiem. https://t.co/ZCbyjTCxIF — Rita Eva Naseniece (@RitaEvaNa) 17 октября 2018 г.

"Это всего лишь распространенная отговорка, когда говорят, что "я такой патриот Латвии"; поэтому уезжаю в Англию, где на работе никто не говорит по -латышски", - написал Калвис Апситис.

С этим Нашениеце не согласилась.

"Нет, мне тоже несравнимо психологически легче работать в интернациональном коллективе, где говорят на английском, нежели в коллективе русских шовинистов, где испытываешь абсолютное языковое давление. О молодеже: самое критиеское положение у среднего поколения латышей, которое вместе с русскими в коллективе пережиают обрусение", - пишет публицист.

А журналистка Наталия Жоголе иронично отметила, что да, "в Эстонии практика, конечно, будет на латышском языке. Ок".

На пост ответили также представители аэропорта "Рига".

"Здравствуйте, Сандра! Трудно комментировать Ваши и Вашего знакомого наблюдения, так как, учитывая специфику пассажиров, работники RIX ежедневно коммуницируют на трех и более языках, в том числе на русском языке. Если Давис владеет английским и латышским языком, мы бы с удовольствием видели бы в своем коллективе!", - сказано в сообщении аэропорта.

Фото: flickr.com