Twitter: молодежь не хочет работать в аэропорту "Рига" - там все говорят по-русски (45)

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Эксклюзив | 17 октября 2018 года, 17:23

Молодой человек, обучающийся в РТУ летному делу, после окончания обучения намерен уехать работать в Эстонии, так как в Латвии проходить практику в аэропорту "Рига" он не хочет по причине того, что там коммуницируют в основном на русском языке. Об этом пишет медиаэксперт Сандра Вейнберга, которая и сама стала свидетелем, что общение персонала аэропорта происходит на русском.

"Знакомый Давис обучается в РТУ летному делу и не хочет работать после окончания учебы в аэропорту "Рига". Там "все происходит только на русском языке". Поэтому планирует проходить практику и работать в Эстонии. Между прочим, и я как пассажирка наблюдала, что в аэропорту "Рига" персонал коммуницирует между собой на русском языке", - пишет Вейнберга.

Публицист Рита Эва Нашениеце на это указала, что именно по этой причине из Латвии уезжает высокообразованная молодежь.

"Практически это популярная причина того, почему Латвию покидают именно получившие хорошие профессии молодые люди. Уже годами", - пишет Нашениеце.

"Это всего лишь распространенная отговорка, когда говорят, что "я такой патриот Латвии"; поэтому уезжаю в Англию, где на работе никто не говорит по -латышски", - написал Калвис Апситис.

С этим Нашениеце не согласилась.

"Нет, мне тоже несравнимо психологически легче работать в интернациональном коллективе, где говорят на английском, нежели в коллективе русских шовинистов, где испытываешь абсолютное языковое давление. О молодеже: самое критиеское положение у среднего поколения латышей, которое вместе с русскими в коллективе пережиают обрусение", - пишет публицист.

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А журналистка Наталия Жоголе иронично отметила, что да, "в Эстонии практика, конечно, будет на латышском языке. Ок".

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На пост ответили также представители аэропорта "Рига".

"Здравствуйте, Сандра! Трудно комментировать Ваши и Вашего знакомого наблюдения, так как, учитывая специфику пассажиров, работники RIX ежедневно коммуницируют на трех и более языках, в том числе на русском языке. Если Давис владеет английским и латышским языком, мы бы с удовольствием видели бы в своем коллективе!", - сказано в сообщении аэропорта.

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Фото: flickr.com

Комментарии 45
Алекс3 часа назад
На каком языке Давис будет коммуницировать в Эстонии-на латышском?Вот психи уже добираются до летного штурвала.,поэтому когда капитан корабля обьявляет свою фамилию и я слышу,что она латышская,меня пробирает дрожь и не отпускает до посадки.Вдруг ему в голову придет мысль,что в салоне сильно много коммуницируют по русски и голос сверху прикажет ему куда-нибудь врезаться?
Давису не западло говорить на английском языке,а вот по русски его что то напрягает...И как такой человек может работать пилотом,если он расист?
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Крыса3 часа назад
А в эстонии наш латышский брат на латышком разговаривать будет?
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ёклмн3 часа назад
Видимо у паренька беда с русским и английским...,с этого и такие перлы...
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