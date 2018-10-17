"Они идиоты?": люди возмущены скейтбордистами у памятника Калпаксу (17)

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Эксклюзив | 17 октября 2018 года, 19:11

Латвийский журналист Фредерик Озолс возмущен тем, что молодежь использует памятник первому командиру латышских национальных частей Латвийских вооруженных сил Оскару Калпаксу в рижском парке на Эспланаде в качестве спортплощадки, на которой оттачивает мастерство катания на скейтборде.

При этом журналист возлагает вину за сложившуюся ситуацию и на ответственных за установку памятников в столице. По мнению Озолса, рядом с такими объектами обязательно должны быть размещены таблички с указанием его значимости, а также пояснением о том, что запрещено делать рядом с памятником.

"Это лучший контраст между официальным празднованием 100-летия и реальностью у всех на глазах (и я не виню молодежь). В других странах у важных объектов общественного значения есть таблички, на которых написано, чего нельзя делать. Может быть ключевое слово, "важнейших"", - написал журналист.

"Еще до постройки многократно высказывал свое скептическое мнение о выборе наземного покрытия возле памятника. Если бы вокруг него уложили булыжник, ни у одного молодого человека не возникло бы желания так действовать", - прокомментировал слова Озолса Андрис Гобиньш.

Журналист в ответ написал, что на такие действия молодежь побуждает и сам памятник.

"Сам памятник побуждает к таким действиям. Но вопрос уже не об этом. А о том, что ни своим, ни иностранцам мы не сообщаем, что делать, а что нет. Это не само собой разумеющееся (как и кто такой Калпакс). Значение памятника Свободы между иностранцами и местными жителями также значительно отличается", - написал Озолс.

Один из пользователей иронично отметил, что катание на скейтборде тоже очень важно.

В свою очередь пользователь Симона спрашивает: "Молодые люди и их родители — идиоты?"

Отметим, рядом с памятником Оскару Калпаксу размещены информационные таблички, где разъясняется, кому посвящен монумент. Информация предоставлена на трех языках - латышском, английском и русском.

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Комментарии 17
Они не идиоты1 час назад
Они ВАШИ дети. ВЫ вырастили их живущими в параллельном мире. ВЫ убедили их в том, что памятники можно осквернять.
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Адельфина2 часа назад
Памятникам вообще неуютно живется в этой стране. То сносят, то переносят, то хотят снести,не следят за ними....
Но самая злая судьба у Милды, конечно же.)))
Калпаку-то еще можно жить))).
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Алекс1 час назад
Удивительная страна -Латвия и латышские журналисты.Нигде в мире не видел возле памятников табличек.что на него нельзя писать,трахаться,ездить по нему и взбираться,тушить бычки от сигарет и открывать об него бутылку пива)))
Наверное.в мире к Латвии такое отношение,если англичанин,пописав на Милду,получит небольшой для него штраф,жители Латвии не испытывают патриотизм по многим причинам и правительству это известно.Что тут говорить о памятниках.Да практически всем в стране на нее начхать-ее любят и очень сильно только те,кто у бюджета и корыта.
Любят всегда за что то,потому как физиологическая любовь проходит очень быстро.
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