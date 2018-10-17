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Латвийский журналист Фредерик Озолс возмущен тем, что молодежь использует памятник первому командиру латышских национальных частей Латвийских вооруженных сил Оскару Калпаксу в рижском парке на Эспланаде в качестве спортплощадки, на которой оттачивает мастерство катания на скейтборде.

При этом журналист возлагает вину за сложившуюся ситуацию и на ответственных за установку памятников в столице. По мнению Озолса, рядом с такими объектами обязательно должны быть размещены таблички с указанием его значимости, а также пояснением о том, что запрещено делать рядом с памятником.

"Это лучший контраст между официальным празднованием 100-летия и реальностью у всех на глазах (и я не виню молодежь). В других странах у важных объектов общественного значения есть таблички, на которых написано, чего нельзя делать. Может быть ключевое слово, "важнейших"", - написал журналист.

Līdz šim labākais (man) simboliskais kontrasts starp oficiālo 100 gades toņkārtu un realitāti visu acu priekšā (un nekā nepārmetu jauniešiem!). Citās valstīs pie sabiedrībai nozīmīgiem objektiem ir redzētas arī zīmes, ko tur nedrīkst darīt. Varbūt atslēgvārds ir "nozīmīgiem"? pic.twitter.com/a97PmTdG2o — Frederiks Ozols (@incaustum) 16 октября 2018 г.

"Еще до постройки многократно высказывал свое скептическое мнение о выборе наземного покрытия возле памятника. Если бы вокруг него уложили булыжник, ни у одного молодого человека не возникло бы желания так действовать", - прокомментировал слова Озолса Андрис Гобиньш.

Vēl pirms būvēšanas vairākkārt publiski paudu savu skepsi par laukuma seguma izvēli. Tas burtiski aicina uz šādām un līdzīgām darbībām. Ja ap pieminekli būtu grumbuļaināks bruģis, nevienam jaunietim pat prātā neienāktu šādi stiķi. — Andris Gobiņš (@AndrisGobins) 17 октября 2018 г.

Журналист в ответ написал, что на такие действия молодежь побуждает и сам памятник.

"Сам памятник побуждает к таким действиям. Но вопрос уже не об этом. А о том, что ни своим, ни иностранцам мы не сообщаем, что делать, а что нет. Это не само собой разумеющееся (как и кто такой Калпакс). Значение памятника Свободы между иностранцами и местными жителями также значительно отличается", - написал Озолс.

Один из пользователей иронично отметил, что катание на скейтборде тоже очень важно.

Kā skeitera tēvs apliecinu - šis ļoti nozīmīgs spots. — Egons Alers (@EgonsAlers) 16 октября 2018 г.

В свою очередь пользователь Симона спрашивает: "Молодые люди и их родители — идиоты?"

Nevilšus diezgan nīgri gribas vaicāt - jaunieši ir idioti? Vecāki ir idioti? https://t.co/IKDSUvkDmL — Simona (@simgur) October 17, 2018

Отметим, рядом с памятником Оскару Калпаксу размещены информационные таблички, где разъясняется, кому посвящен монумент. Информация предоставлена на трех языках - латышском, английском и русском.