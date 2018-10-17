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Доклад Министерства иностранных дел о том, что Латвия добилась больших достижений в сокращении числа неграждан, неточен. Так считает председатель Союза граждан и неграждан, а также президент Русской общины Латвии Владимир Соколов.

В эфире радио Baltkom он подчеркнул, что на сокращение числа неграждан в большей мере влияет смертность и эмиграция.

"Сколько за это время было натурализовано - десять с лишним тысяч, относительно 200 тысяч. У нас с 1991 года практически идет демографическая яма, из них примерно 32 тысячи ежегодно умирает и около 20 тысяч рождается. И так как основной состав достаточно пожилой, то, соответственно, и убыль их растет за счет смертности. Успех может быть, если бы их натурализовалось больше, а если они умерли и часть из них уехала, то нельзя назвать это успехом ни в коем случае", - сказал Соколов.

По его словам МИД занимается подменой понятий.

"Смотрите, как подает МИД, что это успех Латвии, а данные натурализации показывают, что натурализации нет. Это подмена понятий - если для МИД успех то, что неграждан становится меньше по различным причинам, лишь бы их вообще не было, тогда это успех. Но это такой успех, что, как говориться, лучше бы его не было", - сказал Соколов.

Согласно докладу МИД, если в 2008 году неграждане составляли в Латвии примерно 20% населения, то в конце прошлого года их было 11,7% общей численности населения страны.