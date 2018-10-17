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В Латвии 76 городов, и у каждого из них – свое лицо. Один славится своим прекрасным замком, другой – мостом, третий – богатейшим этнографическим музеем, четвертый – портом. Но лицо города не только в архитектуре, природе или истории. Главное его богатство - жители. Они каждый день делают свой город другим.

К 100-летию Латвии совместно с Латвийским фондом интеграции мы подготовили для вас проект Latvijas pilsētas Simtgadei gatavas! ("Города Латвии к 100-летию готовы!").

Это цикл программ на латышском языке, которые будут выходить на радио Baltkom каждую неделю, по средам, с 14 до 15 часов, а на радио MIX FM 102, 7 – по четвергам.

В каждой из программ мы рассказываем вам о нескольких городах Латвии, узнаем, как они встречают юбилей своей страны. А знакомят вас с ними руководство города, работники музея, знаменитые горожане и тд.

В очередной программе мы расскажем вам про Резекне и Лудзу.

17 октября - на радио Baltkom, 18 октября - на радио MIX FM - с 14 до 15 часов!

Финансовую поддержку проекта осуществляет Фонд интеграции общества из средств бюджета Латвии