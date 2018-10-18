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Латвийский фильм "Отец ночь" режиссера Дависа Симаниса, повествующий о событиях времен немецкой оккупации Латвии, создалався в том числе на государственные средства, однако никаких идеологических установок со стороны властей не было. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал сам режиссер картины.

"Ситуация в Латвии в этом смысле и хороша. Может быть, проблема в том, что мы делаем мало фильмов. Но никаких идеологических установок со стороны государства не было и нет. Никто ничего о моем фильме не говорил", - сказал Симанис.

25 октября в Латвии состоится премьера фильма Дависа Симаниса "Отец ночь", который повествует о Жанисе Липке, спасавшем евреев из Рижского гетто в годы немецкой оккупации. Фильм вышел в рамках программы, посвященной 100-летию Латвийской Республики.