Режиссер: государство дало деньги на фильм, но никаких пожеланий не было (6)

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Эксклюзив | 18 октября 2018 года, 08:11

Латвийский фильм "Отец ночь" режиссера Дависа Симаниса, повествующий о событиях времен немецкой оккупации Латвии, создалався в том числе на государственные средства, однако никаких идеологических установок со стороны властей не было. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал сам режиссер картины.

"Ситуация в Латвии в этом смысле и хороша. Может быть, проблема в том, что мы делаем мало фильмов. Но никаких идеологических установок со стороны государства не было и нет. Никто ничего о моем фильме не говорил", - сказал Симанис.

25 октября в Латвии состоится премьера фильма Дависа Симаниса "Отец ночь", который повествует о Жанисе Липке, спасавшем евреев из Рижского гетто в годы немецкой оккупации. Фильм вышел в рамках программы, посвященной 100-летию Латвийской Республики.

Комментарии 6
judgment1 час назад
Какие установки? Тема то зачетная, как один латыш спасал евреев, когда сотни других их уничтожали. Теперь можно на основании фильма слать хвалебные отчеты уважаемому ЕС. КУ!
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Конечно,1 час назад
если ты мыслишь не так как надо, тебя просто не существует для го-а.
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Пойди1 час назад
поговори со Сраней, Сцаня.
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