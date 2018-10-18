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Имена многих представителей творческой интеллигенции можно будет найти в опубликованных документах Комитета госбезопасности (КГБ), но их никогда никто не вербовал. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала режиссер Дзинтра Гека.

По ее словам, она сама узнала о том, что ее карточка есть в "мешках" КГБ в 2002 году.

"Оказывается, моя карточка есть в этих архивах. В 2002 году мне предложили стать депутатом от "Новой партии", тогда я об этом узнала. Это было очень большим сюрпризом для меня. Все думают, что эти люди предали кого-то, стучали. Но очень большая часть, особенно творческой интеллигенции, даже не знали о существовании таких карточек. Моя карточка датируется 90-м годам, а Андрис Надзиньш, который якобы меня вербовал, в 1989 уехал в Германию. Он никогда меня не вербовал. Со мной на эту тему вообще не разговаривали. В моей карточке нет подписи, упоминаний моего имени, про меня ничего не писали в архивах", - отметила она.

Гека рассказала, что ее отец, который был политзаключенным, предупреждал ее, что в этих "мешках" будет мало правдивой информации. По ее словам, неправильно публиковать карточки сейчас, когда части людей уже нет в живых.

Как ранее писал Mixnews, в начале октября Сейм в окончательном чтении принял закон о публикации документов Комитета госбезопасности в интернете уже в этом году.

Будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии.