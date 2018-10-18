Бендикс: если Борданс "новый" депутат, то я балерина! (5)

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Эксклюзив | 18 октября 2018 года, 13:31

Специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс раскритиковал лидера Новой консервативной партии (НКП) Яниса Борданса за то, что тот сразу же после первого круга переговоров с другими партиями, начал предлагать им свою модель коалиции.

«То, что Борданс начал говорить о коалиции и сразу делить министерства – это неадекватное поведение. Мягко говоря, его все послали. Потому что сначала должны состояться все три тура переговоров. Партии первый раз создают друг с другом контакт в таких условиях. Хотя то, что некоторые из них называют себя новыми, это двояко. Там старых хрычей хватает! Борданс был в парламенте еще 25 лет назад! Он такой же молодой депутат Сейма, как из меня балерина», - сказал Бендикс.

По его словам, партиям сейчас куда важнее договориться о главных программных пунктах и задачах, а не заниматься с колес формированием Кабинета министров.

«Пусть партии рассмотрят и сверят свои программные пункты, будут ведь такие, по которым все будут единодушны в любой коалиции или, наоборот, по которым нельзя категорически согласиться. Допустим, для кого-то может оказаться принципиальным Закон о гражданстве. Такие переговоры вроде как начались, но вместо того, чтобы обсуждать программы партий, Борданс кладет на стол комплексный обед на заводе VEF и говорит всем: "Вот вам супчик, гречка, компот из сухофруктов, а картошку нельзя. Если бы у него было 42 места в парламенте, тогда я понимаю. Но у него только 16 кресел!», - пояснил Бендикс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Сейм 13-го созыва избрано только 35% депутатов предыдущего Сейма.

Фото: flickr.com/photos/finansuministrija

Комментарии 5
vladlen1 час назад
читаю все новости и поражаюсь, 4 часть Латвии откинули опять, самого большого избирателя! где справедливость? и потом хотят что бы мы себя латышами считали, но как? если они наш голос не принимают в серьез!
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Добрый1 час назад
Суслик Боданс и бывшие менты решили взять правление в руки...пока латыши будут мыслить, эти зашорят их первыми. А потом пойдут в шведское, английское и амерское эмбасси за мануалами.
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я с вас смеюсь!2 часа назад
какой ВЕФ и какой обед?!? он что,с дуба рухнул такие сравнения!)))
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