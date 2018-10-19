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Заявления лидера Новой консервативной партии (НКП) Яниса Борданса о распределении министерских кресел отличаются от его предвыборной программы. На это в эфире радио Baltkom обратил внимание специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс.

По его словам, Борданс подбирал министерства под конкретные партии и людей.

"Предположим, я избиратель НКП. Полной программы у них не было. Они представили короткую программу на четыре тысячи знаков. Первым пунктов шла реформа госуправления, где лично Борданс говорил об уменьшении количества министерств с 13 на восемь. И представлен расклад, где юриспруденция и внутренние дела объединены для Юты Стрике, а Министерства регионального развития вообще в списке нет. А в своем новом предложении, которое у него никто не просил, он для своей партии сохраняет этот пост, который до этого считал лишним. А Министерство юстиции предлагает "Новому Единству". Этим старым шалунам! Если бы я был их избирателем, то я бы тоже ничего не понимал. Там никакой логики нет", - отметил Бендикс.

Как уже сообщалось, НКП первой предложила модель будущей коалиции с распределением министерских должностей, не включив в нее Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).

Пост министра финансов предложен другой партии, чтобы "предложение было мотивирующим", а Министерство экономики предложено KPV LV, потому что эта партия в предвыборной кампании ставила акцент на отмену компонента обязательной закупки. Министерством охраны среды и регионального развития НКП хотела бы руководить сама, потому что оно, как указали в партии, играет значительную роль в распределении фондов ЕС и позволяет "присматривать" за работой Рижской думы.