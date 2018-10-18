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Люди, которые стояли у истоков основания Латвийской Республики, а также те, кто боролся за восстановление независимости, не дожившие до наших дней, вряд ли были бы довольны тем, как сегодня обстоят дела в Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала режиссер Дзинтра Гека.

"Мой отец жил до 2001 года и он был очень огорчен политикой. Он жил со своими идеалами и до последних дней говорил о том, что происходит, хотел видеть идеальную Латвию. Если вспомнить, что говорил наш первый президент Янис Чаксте... как он был огорчен после первого Сейма и не хотел оставаться на второй срок. Говорил, что [вокруг] одни грабители и обманщики. Вы сами видите, какая сейчас политика во всем мире. Она чистая, светлая? Видимо, это такое время, и оно касается и наших постсоветских стран. Политики стали больше смотреть на выгоду, идеалистов меньше, им тяжело", - сказала Гека.

Добавим, 11 октября в кинотеатре Splendid Palace состоялась премьера документального фильма Дзинтры Геки "Куртс Фридрихсонс", который был создан в рамках программы центра Национального Кино "Латвийские фильмы на 100-летие Латвии". Фильм является персональным рассказом писательницы Гундеги Репше о Курте Фридрихсоне – художнике, духовном учителе и нонконформисте в перипетиях истории Латвии.