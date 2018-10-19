"Латвия, спасибо!": посольство РФ благодарит за сочувствие (13)
Посольство России в Латвии выразило соболезнования в связи с трагедией в Керчи и поблагодарило латвийцев за сочувствие. Об этом говорится на официальной странице диппредставительства в Facebook.
"Посольство России в Латвии глубоко соболезнует и скорбит в связи с ужасной трагедией в Керчи, в результате которой погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Выражаем признательность жителям Риги и Латвии за их сочувствие и теплые слова поддержки родственникам и близким пострадавших в этом страшном происшествии", - сказано в сообщении.
Латвийцы в эти дни несут к зданию посольства России цветы и свечи, таким образом выражая свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в трагедии в Керчи.
Напомним, 17 октября студент керченского колледжа Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу, затем привел в действие самодельное взрывное устройство.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело сначала по статье о террористическом акте, а затем об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом.
По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в колледже Керчи погиб 21 человек, еще 44 пострадали, большая часть из них — подростки.
На таких в сетях и надо обращать особое внимание.
Не поручусь, если этому дебилу попадется в руки оружие, что и он точно так же не перестряляет кучу людей с криком "Путин, срашка, гаагский трибунал!"
Диагноз одинаковый.