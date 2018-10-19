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Жители Латвии, которые будут недовольны тем, что их имя окажется в обнародованных архивах КГБ Латвийской ССР, имеют полное право обратиться в суд. Об этом в эфире радио Baltkom заявил историк, член исследовательской комиссии КГБ ЛССР Айнар Бамбалс.

По его словам, при изучении так называемых "мешков ЧК" исследователи не анализировали, каким образом имя того или иного человека попало в архив.

"Пусть подают, это их конституционное право. Мотивы разные, важно понять, почему он туда попал, на какой основе. Главное, что есть так называемые идеологические стукачи, которые действовали из чисто злостных соображений. В прокуратуре высказывали мнение, что после публикации будет очень много процессов. Я так не думаю. Чисто по-человечески люди могут пояснить, как они туда попали", - сказал Бамбалс.

На вопрос о том, как это сделают те, кто не дожил до наших дней, историк отметил, что "у них такой возможности не будет".

"Надо читать документы, они не врут. А уже факт того, как они туда попали, можно оспаривать, дискутировать и судиться", - добавил Бамбалс.

12 октября президент Раймонд Вейонис провозгласил закон о публикации документов КГБ Латвийской ССР. Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.