Кинокритик: российское государство хочет убить искусство (6)
Судьба кинофестиваля "Артдокфест", который пройдет в Риге с 19 по 24 октября, не определена в России, и это является началом конца фестивального движения в стране. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала российский кинокритик, искусствовед и член жюри кинофестиваля "Артдокфест" Зара Абдуллаева , комментируя перенос основного конкурса традиционного кинофестиваля из Москвы в Ригу.
"Это страшно. Государственная Дума теперь требует от нас какие-то особые документы и бумаги, чтобы фестиваль мог состояться. Заранее фестивальную программу должны верифицировать органы власти, а ведь все фестивали мира в последнюю минуту ждут режиссеров и фильмов, которые будут представлены. Это может прийти к тому, что фестивальное движение в России умрет, в частности "Артдокфест", который в Москве очень ждут", - отметила кинокритик.
Адбуллаева добавила, что в современном российском кинематографе присутствует цензура.
"Государство хочет убить искусство, они хотят выжженной земли. Общения с искусством, а это очень важно для развития самосознания населения. Владимир Манский не подстраивается под государство, поэтому теперь живет в Риге. Режиссер Кирилл Серебряков под арестом, например. Так что подстраиваются не все", - подчеркнула она.
Напомним, во время кинофестиваля "Артдокфест" 2017 году в Москве были сорваны показы фильма Беаты Бубенец "Полет пули", а фильм "Мустафа" о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве кинотеатр "Октябрь" в последний момент изъял из расписания и не стал показывать. Украинский фильм "Война ради мира" также был анонсирован, но не был показан зрителям. В 2018 году конкурсную программу "Артдокфеста" целиком можно будет увидеть только в столице Латвии.
Фото: newsvl.ru
Посмотрите как после этого сваливания расцвела Юрмала...каждый день или неделю концерт на концерте, фестиваль на фестивале, один лучше другого, Звезда на Звездищче и ..ездой погоняет, билетов не достать и по пятикратной цене. А фамилии-то какие, и Гаранча, и Галанте, и...как там...и Галанте и...в общем, все флаги в гости к нам, надоели уже.
И ходят все толпами по Юрмале, не пройти не проехать, как в трамвае толкучка, гостиницы ломятся в рестораны практически не попасть, сколько можно уже...
Рижская киностудия пятую молодость обрела, фильмы десятками снимают и всё не наснимаются, скоро ужо Болливуд с Холливудом обгонят, надо прекращать эту вакханалию киноиндастрислатвия,
неудобно перед соседями, им такое и не снилось.
В общем, Россия в .опе, доигрались...Ну, а на днях, уму непостижимое случилось, Канны да всякие там берлины, сочи с кинотаврами просто обзавидывались- к нам приехала Зара Абдуллаева...Аллиллуйя!
Это что, шутка?
У них бандформирование, какое искусство? Все уже давно уехали из страны.