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Судьба кинофестиваля "Артдокфест", который пройдет в Риге с 19 по 24 октября, не определена в России, и это является началом конца фестивального движения в стране. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала российский кинокритик, искусствовед и член жюри кинофестиваля "Артдокфест" Зара Абдуллаева , комментируя перенос основного конкурса традиционного кинофестиваля из Москвы в Ригу.

"Это страшно. Государственная Дума теперь требует от нас какие-то особые документы и бумаги, чтобы фестиваль мог состояться. Заранее фестивальную программу должны верифицировать органы власти, а ведь все фестивали мира в последнюю минуту ждут режиссеров и фильмов, которые будут представлены. Это может прийти к тому, что фестивальное движение в России умрет, в частности "Артдокфест", который в Москве очень ждут", - отметила кинокритик.

Адбуллаева добавила, что в современном российском кинематографе присутствует цензура.

"Государство хочет убить искусство, они хотят выжженной земли. Общения с искусством, а это очень важно для развития самосознания населения. Владимир Манский не подстраивается под государство, поэтому теперь живет в Риге. Режиссер Кирилл Серебряков под арестом, например. Так что подстраиваются не все", - подчеркнула она.

Напомним, во время кинофестиваля "Артдокфест" 2017 году в Москве были сорваны показы фильма Беаты Бубенец "Полет пули", а фильм "Мустафа" о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве кинотеатр "Октябрь" в последний момент изъял из расписания и не стал показывать. Украинский фильм "Война ради мира" также был анонсирован, но не был показан зрителям. В 2018 году конкурсную программу "Артдокфеста" целиком можно будет увидеть только в столице Латвии.

Фото: newsvl.ru