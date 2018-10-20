Историк: не ждите громких сенсаций от публикации архивов КГБ (10)
Публикация засекреченных документов КГБ Латвийской ССР в интернете не принесет особых сюрпризов для общества. Об этом в эфире радио Baltkom заявил историк, член исследовательской комиссии КГБ ЛССР Айнар Бамбалс.
По его словам, наиболее громкие разоблачения уже успели произойти.
"Я думаю, сенсаций не будет, поскольку в публичном пространстве за эти 20 лет было много публикаций, которые предавали огласке. Порядка 70 человек, известных в обществе, публиковали в интернете. Особых сенсаций не будет", - сказал Бамбалс.
На вопрос о том, возможно ли, что в архивах КГБ будут обнаружены имена депутатов Сейма, историк ответил отрицательно.
"Этого быть не может, поскольку когда человек становится депутатом, его досконально проверяют на факт сотрудничества [с КГБ]", - отметил Бамбалс.
12 октября президент Раймонд Вейонис провозгласил закон о публикации документов КГБ Латвийской ССР. Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.