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Новая консервативная партия во главе с Янисом Бордансом вместо того, чтобы не справилась с задачей создать правительство и самоустранилась от процесса, сказал в программе "Прямая речь" на радио Baltkom публицист, историк Игорь Ватолин. При этом гость радиостанции сравнивает Борданса с женихом, который не справился с обязанностями в "первую брачную ночь".

"Если посмотреть в макроландшафте все так и случилось новые победили, но старые никуда и не делись. Все партии правящей коалиции при 12-ом Сейме сохранили присутствие, не господство, но на скромных ролях продолжают участвовать в формировании коалиции. "Согласие" тоже осталось в той же позиции, что и было", - сказал публицист.

По словам Ватолина, поэтому сенсации на этих выборах нет, но происходят удивительные вещи, в том числе и с партией - инициатором переговоров о формировании будущей коалиции.

"Принц на выданье - лидер Новой консервативной партии Янис Борданс, которому по исходу выборов и по его собственной харизме выпала так называемая "первая брачная ночь" при формировании нового правительства с обязанностями не справился. Причем, странно, непонятно, на ровном месте. Вот, когда все было готово, надо было просто провести внятные переговоры со всеми партиями. Если не берем "Согласие", если уж установился такой консенсус, то ясное дело, при разности 6 партий, надо учитывать сложности каждой из них, использовать ахиллесовы пяты и ангельские крылья каждой из них и как-то договариваться. Причем, сначала надо было обсудить ценности, определить задачи, и только потом, где-то на последней стадии делить портфели. А здесь толком не поздоровавшись, сразу появился не очень внятный план дележа портфелей. Мы имели возможность наблюдать такой вот самострел - принц-жених на выданье не справился и самоустранился из процесса", - сказал Ватолин.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.