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Предоставление гражданства Латвии всем негражданам не привело бы к радикальным переменам в политической жизни страны. Об этом в интервью радио Baltkom сказал председатель Союза граждан и неграждан, президент Русской общины Латвии Владимир Соколов.

"Неграждане ничем не отличаются от граждан. Образ их предпочтений создан без них самих. Они живут здесь много лет. Если бы завтра им предоставили ли бы гражданство, особо принципиальных изменений не было. Кто-то голосовал бы за одних, а кто-то за других. Я не видел социологических исследований о предпочтениях неграждан. Они являются электоратом. Одни политики говорят, что предоставив им гражданство, они "всем покажут", а другие политики считают, что потеряют из-за этого свои кресла. Отношение к негражданам, как-будто они не совсем нормальные люди. Да ничего не произойдет с Латвией и с нами", - считает он.

Ранее член правления Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK, депутат Сейма Янис Домбрава в интервью радио Baltkom заявил, что нельзя бегать за жителями Латвии, предлагая им гражданство страны, если они этого не хотят.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в сентябре 2017 года Сейм отклонил инициативу президента о том, чтобы прекратить предоставлять статус негражданина новорожденным жителям Латвии. На данный момент около 230 000 латвийцев являются негражданами. Ежегодно такой статус получают несколько десятков детей.

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что после парламентских выборов, при новом Сейме, у инициативы автоматически предоставлять гражданство детям неграждан может появиться еще один шанс.