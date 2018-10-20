Эксклюзив |

Латвия хорошо поработала над ужесточением наказаний за сексуальные преступления, рассказал руководитель Государственной службы пробации Михаил Папсуевич. В интервью радио Baltkom он отметил, что у нас одни из самых жестких санкций за такого рода правонарушения.

"За 10-15 лет очень существенные изменения произошли в наказаниях за сексуальные преступления. Сегодня наши наказания одни из самых суровых в ЕС. За изнасилование ребенка можно получить пожизненный срок. Раньше была разница между наказаниями за насилие над девочками и мальчиками, а сегодня они уравнены. Это оправдано, потому что надо судить по последствиям для потерпевших", - сказал он.

Ранее член правления негосударственной организации Dardedze Лайла Балоде заявила, что в целом по ЕС каждый пятый ребенок сталкивался с сексуальным насилием, а в Латвии — каждый десятый.

Балоде признала, что статистики о сексуальном насилии над детьми нет, поэтому используются данные о начатых уголовных процессах.