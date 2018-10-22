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В латвийских магазинах начали продавать стилизованный под флаг Латвии лук. Наборы красного и белого лука делают дети-члены общества Latvijas Mazpulki. В прошлом году -они выращивали лук-шалот. На этот раз акция приурочена к столетию независимости Латвии и оформлен продукт соответственно. В коробку сложен красный и белый лук в цветовой гамме флага Латвии, на коробку наклеена надпись "Sīpoli Latvijas karoga krāsās".

В выращивании лука к столетнему юбилею участвовало 33 ребенка со всей Латвии. На каждой упаковке лука можно увидеть имя, фамилию растениевода и место, где лук выращен.

Тем временем, многих латвийцев удивил такой маркетинговый ход.

"Кинь в меня крестом Мары и называй латышом!" - пишет Анце Тарвида.

Uzšauj man ar Māras krustu un sauc par latvieti! pic.twitter.com/T7C6XzCVud — Ance Tarvida (@ancetarvida) October 21, 2018

"Самоуправления могли бы одаривать в честь праздника каждого жителя Латвии - пусть чистят и со слезами на глазах", - комментирует набор лука пользователь Буртниеце.

"Взрыв мозга от бюро сети Maxima.

Слушайте, у нас очень много ужасно дорогого красного и белого лука, нужно немного снизить цену.

А давайте сложим его в коробки и назовем это "Лук в цветах Латвийского флага", в конце концов все-так отмечается столетие!

837 уровень глупости", - пишет Янис А.

Когда парню указали на, что это же дети фасовали коробки с луком, то он хоть и удивился, но все равно не понял такого маркетингового хода.

"О, Боже! Ок. Дети. Мне все равно не понятно, почему такой маркетинг.

На что получил ответ от Эльвиры: "Столетие - лучшее время для продажи не просто продукта, а продукта с добавленной стоимостью или с рассказом".

Но Янис с таким утверждением не согласился.

"Выращенный мазпулками лук - вот это рассказ. Лук в красках национального флага - это не рассказ, а эксплуатация национального символа.

Прокомментировал новый продукт, посвященный столетию и журналист Латвийского телевидения Алексей Дунда.

"Новое слово в патриотизме. +2 патриотизма к борщу. Со слезами на глазах", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мазпулки – один из гарантов будущего латвийских сел, так как это общество объединяет в своих рядах трудолюбивых детей и молодежь, которые проявляют интерес к сельскому хозяйству. Именно организации мазпулков привлекают в свои ряды новые силы и прививают им навыки сельскохозяйственного труда. Активное участие детей и молодежи в организации мазпулков дает им возможность понять основы сельскохозяйственного производства.