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Призыв Бюро столетия Латвии одаривать на 18 ноября друзей, близких и знакомых вязаными в народном стиле варежками некоторая часть латвийского общества восприняла очень критично. Некоторые латвийцы полагают, что таким образом, как и в случае с праздником "Белой скатерти" 4 мая, упрощается значимость и символичность праздников в честь независимости Латвии.

Man patīk aicinājums atgriezt garderobē rakstainos cimdus, bet pasludināt tos par 18.11 lietu ir stulbi https://t.co/nulHaBNQy6 — Sarmīte Kolāte (@Sarmite_Kolate) October 22, 2018

"Мне нравится призыв вернуть в гардероб узорчатые варежки, но объявить их элементом 18 ноября - это глупо", - пишет Сармите Колате.

Таким образом депутат Рижской думы прокомментировала выпад сына бывшего политика Сармиты Элерте Кришьяниса в адрес бюро столетия, которые выдумывают новые традиции, вместо того, чтобы объяснять значимость двух дат - 4 мая, когда отмечается День провозглашения Декларации независимости Латвии и 18 ноября, когда отмечается День независимости Латвийской Республики.

"Сварганили 4 мая праздник белой скатерти и теперь бюро столетия Латвии в полной готовности преподносит День независимости 18 ноября как День вязаных узорчатых варежек", - возмущается Кришс Элертс.

На реплику пользователей соцсети, что праздник "Белой скатерти" и вязаные варежки это новые и красивые традиции, в которых нет ничего плохого, был получен ответ, что упрощать значимость этих двух дат - 4 мая и 18 ноября для народа нельзя.

"Если будем все так упрощать, то по-меньшей мере для части общества это будет просто праздник варежек", - пишет журналистка Сармите Колате.

Ее поддерживает Зане Радзобе: "Очень поддерживаю Вашу позицию. Что-то подобное мог придумать человек, для которого 18 ноября - не является праздником. Эх, как латыши могут большое сделать малым...".

Но нашлись и такие, кто не увидел в новых традициях ничего зазорного.

"Возможно, что после этих акций во многих семьях на стол начнут стелить белую скатерть, а в гардероб вернутся узорчатые варежки. По моему - толковая идея. До этого 4 мая я так не делала. А теперь это веская причина разговаривать с детьми о том, ЧТО это за праздник. Также и с варежками", - написала Дита Йоните.

Линда Мазуре тоже признается, что нравится отмечать госпраздник у стола с белой скатертью и вязаные варежки очень подходят для ноября.

В свою очередь Ингарс решил зафиналить спор экстравагантной репликой.

"Если бы это были презервативы в народном стиле, которые бы накинули на крепкие краники, призывая отметить столетие с прекрасным самочувствием, то была бы кампания с глобальными амбициями", - написал мужчина.

Напомним, пару лет назад, в 2016 году, Министерство культуры выступило с инициативой отмечать "Праздник белой скатерти" в честь предстоящего столетия страны в День восстановления независимости Латвии 4 мая.

Суть Праздника Белой скатерти очень проста - собраться семьей, с друзьями, соседями и близкими людьми за праздничным накрытым столом, чтобы показать свою принадлежность стране и приверженность латвийским традициям.

В этом году Бюро столетия предложило нововведение и чтобы вдохновлять других и сохранять исторические свидетельства на 4 мая, каждого участника призвало делиться фото или видео в социальных сетях, рассказав как прошел день, используя хэштэги #LV100 и #brīvība.

В свою очередь Бюро столетия Латвии при Министерстве культуры и вязальщицы варежек призвали всех желающих принять участие в акции Cimdotā Latvija.

Организаторы призывают жителей позаботиться о том, чтобы они сами носили и дарили своим близким вязанные узорчатые варежки, которые являются одной из самых старинных визитных карточек Латвии.

Целью проекта — в тепле и красоте отметить столетие Латвии 18 ноября.

Организаторы призывают всех надеть варежки 18 ноября 2018 года, когда будет отмечаться столетие латвийского государства. Таким образом каждый сможет продемонстрировать свою принадлежность к латвийскому народу и верность национальным традициям.