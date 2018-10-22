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Латвийским паралимпийцам катастрофически не хватает денег. Об этом в эфире радио Baltkom заявила президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите.

По ее словам, для того, чтобы спортсмены с ограниченными возможностями могли полноценно тренироваться и участвовать в соревнованиях, госфинансирование должно быть по меньшей мере в три раза больше, чем сейчас.

"За это должно отвечать государство, это государственные, бюджетные деньги. Ситуация такова, что уже три года нам выделяется конкретная сумма - 365 тысяч евро. На весь паралимпийский спорт, на все федерации, на всю Латвию. Денег не хватает. Летом мы собирали деньги для Рихарда Сникуса, чтобы он поехал на чемпионат мира. В итоге он там занял второе место. На сегодняшний день было бы достаточно около 900 тысяч. При этом каждый год в паралимпийский спорт приходят новые люди, и если мы хотим развиваться, то, конечно, надо больше, чем 900 тысяч", - сказала Дадзите.

Напомним, латвийская сборная по сидячему волейболу на прошлой неделе выступила в соцсетях с просьбой о помощи — команде не хватало 300 евро для участия в международном турнире в Москве. В течение двух дней необходимая сумма была собрана.

Фото: flickr.com/VolleySLIDE