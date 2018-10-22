Священник сравнил раскол в православии с рухнувшим зданием (3)

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Эксклюзив | 22 октября 2018 года, 18:54

Предоставление автокефалии Украинской православной церкви - это следствие страшной войны на территории Украины. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко, комментируя действия Константинопольского патриархата, направленные на создание единой поместной автокефальной православной церкви на Украине.

Священник отметил, что прежде всего церковь должна приложить все усилия, чтобы устранить вражду и злобу между народами России и Украины.

"Я считаю, что мы должны видеть свою собственную вину в случившимся, а не искать тех, кто виноват за границей. Предоставление автокефалии УПЦ - это следствие страшной войны на территории Украины. Особенно прискорбно, что мы начинаем враждовать внутри церкви, когда должны стараться уврачевать вражду и злобу. Христианская совесть призывает нас к этому. Я бы сравнил происходящее с разрушением стены, камни которой осыпаются и ударяются друг об друга. Разрушение здание всегда приводит к изменению и повреждению в конструкции. К великому сожалению, сейчас существует вражда между братскими народами. Нужно приложить все усилия, чтобы устранить раздражители. Церковь должна служить для примирения", - отметил священник.

Напомним, Священный Синод Константинопольской патриархата принял решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви, а также снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. После чего Священным Синодом Русской православной церкви было принято решение о разрыве отношений с Константинополем.

Фото: Flickr/Valeriy Gavrilyuk

Комментарии 3
Саня4 часа назад
"Предоставление автокефалии УПЦ - это следствие страшной войны на территории Украины."
Ну и? Продолжай. Что за война, какая позиция в отношении к ней у православнутой секты?
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...туман...54 минуты назад
в таком случае, аренда аляски закончилась давно, крым уже вернулся, что дальше? Что то там Литовцем отдать надо?
А если добраться до 1720 года??? Тогда как? А если ещё глубже копнуть? Чья Рига? Во как.Лучше не ворошить грязное бельё.Больно будет всем. А кто то, тот кто затеял, опять в стороне и победителем придти мечтает.

Угомонитесь, знатоки сраные.
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Павел1 час назад
До конца XVII в. Киевская митрополия входила в состав Константинопольского патриархата. К патриархату московскому ее присоединили лишь в 1686г., когда Вселенский патриарх Дионисий IV и Священный Синод Константинопольской церкви издали соответствующий томос, т.е. указ. Делать они этого не хотели, но возникла напряженная ситуация между Россией и Османской империей, и московские дипломаты уговорили султана, не хотевшего воевать с русскими, сохранить мир в обмен на передачу им Киевской церкви. Султан вызвал к себе православного патриарха и велел ему отдать Киев москвичам. То есть митрополия была, по сути, отнята у Константинополя хитростью и шантажом. Правда, султану это не помогло - через год война между Турцией и Россией все-таки разразилась. А патриарха Дионисия вскоре свергли члены Синода, не признавшие переподчинения Киева. Но Москва уже и слышать ничего не желала о том, чтобы восстановить статус-кво. Неудивительно, что в Константинопольском патриархате захват киевской митрополии всегда считали беззаконием, учиненным вопреки каноническому праву. И последнее. То, что Киев сегодня возвращается в ситуацию XVII века означает, что это касается и Беларуси тоже, потому что Киевская метрополия в те времена простиралась на всю территорию ВКЛ, в состав которой на добровольной основе входили и белорусские княжества. Другое дело, что это решение нельзя выполнить в Беларуси по политическим мотивам. Но Лукашенко не вечен, и вынужденная дружба с Москвой тоже не вечна…
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