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Предоставление автокефалии Украинской православной церкви - это следствие страшной войны на территории Украины. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко, комментируя действия Константинопольского патриархата, направленные на создание единой поместной автокефальной православной церкви на Украине.

Священник отметил, что прежде всего церковь должна приложить все усилия, чтобы устранить вражду и злобу между народами России и Украины.

"Я считаю, что мы должны видеть свою собственную вину в случившимся, а не искать тех, кто виноват за границей. Предоставление автокефалии УПЦ - это следствие страшной войны на территории Украины. Особенно прискорбно, что мы начинаем враждовать внутри церкви, когда должны стараться уврачевать вражду и злобу. Христианская совесть призывает нас к этому. Я бы сравнил происходящее с разрушением стены, камни которой осыпаются и ударяются друг об друга. Разрушение здание всегда приводит к изменению и повреждению в конструкции. К великому сожалению, сейчас существует вражда между братскими народами. Нужно приложить все усилия, чтобы устранить раздражители. Церковь должна служить для примирения", - отметил священник.

Напомним, Священный Синод Константинопольской патриархата принял решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви, а также снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. После чего Священным Синодом Русской православной церкви было принято решение о разрыве отношений с Константинополем.

Фото: Flickr/Valeriy Gavrilyuk