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Вместо курсов по военному делу для студентов, за которые Министерство обороны обещает им платить 2500 евро компенсации, придумали бы курсы по гражданскому воспитанию, считает доктор гуманитарных наук, профессор Рижского университета имени Паула Страдыня Денис Ханов.

Такие траты денег налогоплательщиков Ханов называет абсолютно неприемлемыми в условиях, когда денег не хватает на зарплаты учителей и компенсируемые медикаменты.

"Призываю Министерство обороны потратить 2500 на курсы демократии и гражданского мужества. Вместо обучения стрельбе и убийства — сознательный гражданин — избиратель, который умеет побеждать популизм и распознавать атаки политиков на Конституцию и на права человека! Кто прошел курсы, на которых учат сопротивляться коррупции, идет на выборы. Вот на самом деле какая концепция безопасности Латвии. Вместо милитаризации — умный гражданин!", - пишет Ханов в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Профессор считает, что лучше объяснять людям, почему не идти на выборы - это большая опасность и угроза для Латвии, чем бегать на перевес со старым оружием и ожидать "вторжения врага".

Напомним, прошедшим добровольное военное обучение студентам вузов планируется выплачивать компенсацию в размере примерно 2500 евро, тем самым мотивируя молодежь осваивать эту программу. Это предусмотрено подготовленными Министерством обороны поправками к правительственным правилам.

Как поясняет Минобороны, по законам о Земессардзе и о военной службе граждане Латвии, получающие высшее образование, могут пройти специальный курс военного обучения. Такие специальные программы для студентов вузов организованы и в других странах НАТО, например, в США и Великобритании.