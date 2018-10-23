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Неспортивное поведение нападающего клуба "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева пример недобросовестного отношения к таланту данному Богом. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" высказал российский и американский спортсмен, известный под псевдонимом "Русский медведь" Олег Тактаров, комментируя скандальное поведение футболистов, которые 8 октября избили двух человек.

"Находиться под воздействием алкоголя в баре в пять утра - это непрофсионально. Сначала я заступился за футболистов, когда на них налетела толпа обвинителей, не имея никакой информации о случившимся. Сейчас их судьбу будет решать правосудие, поэтому я не хочу ничего говорить, судить. Существует такое мнение, что российские спортсмены лентяи и пьяницы - несерьезно относятся к спорту. Аргентинский футболист Месси, например, футболом живет. Хотя это скучно, тяжело постоянно быть в одном ритме жизни: игра, отдых, тренировка. Спортсмен должен стремиться достойно завершить свою профессиональную карьеру", - отметил Тактаров.

Напомним, Кокорин и Мамаев были арестованы по делу о двух драках - избиение чиновника Минпромторга России Дениса Пака, и персонального водителя сотрудницы "Первого канала". Суд предъявил им обвинения по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Побои". В СИЗО игроки будут находиться до 8 декабря.