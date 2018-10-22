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Партия "Согласие" готова взять инициативу по управлению Даугавпилсом в свои руки и прекратить тот бардак, который развела распавшаяся ныне коалиция. Об этом в эфире радио Baltkom сказал экс-мэр города, депутат от партии "Согласие" Андрей Элксниньш.

Как подчеркнул политик, партия "Согласие" намерена работать на развитие города, но при условии, что в руководстве не будет интриганов и коррупционеров.

"Мы сейчас вышли с предложением к депутатам самоуправления о том, что Даугавпилсу необходима та коалиция депутатов, которые выступит против разного рода коррупционных схем. Ну и соответственно, конечно же, в этой новой команде не может работать ни господин Эйгим, которого я сам будучи мэром выгнал из коалиции исходя из его попытки в тридорого в первый месяц приобрести частную землю за 300 000 евро. Ну и, конечно же, в этом во всем не может участвовать и господин Лачплесис, который стоит за 150-миллионными когенерационными схемами в Даугавпилсе, которые мы намереваемся прекратить и выстроить абсолютно самостоятельное дееспособное предприятие теплоснабжение с намного уменьшенным тарифом тепла для горожан", - рассказал Элксниньш.

По словам Элксниньша, повторные выборы - единственный выход, который позволит Даугавпилсской думе работать конструктивно.

"Им решать, продолжать ли эти политические интриги. Но еще раз повторю, ни в каких коалициях с ними "Согласие" в Даугавпилсе участвовать не будет. Господин Эйгим - самый неудачный мэр. Самый скандальный состав депутатов самоуправления. Мы будем настроены на результат и только на те решения, которые смогут принести городу хоть какое-то развитие и прекратить весь этот бардак", -сказал Элксниньш.

Также Элксниньш сказал, что единственный выход, который позволит Даугавпилсской думе работать конструктивно, - это повторные выборы думы.

Как сообщалось, В Даугавпилсской думе фактически развалилась правящая коалиция, которую сформировали председатель думы Рихард Эйгимс с парой единомышленников из списка "Нашей партии" и шесть депутатов из Латгальской партии, а влияние себе начала возвращать партия "Согласие".

В Даугавпилсской гордуме представлены три партии. В правящей коалиции работают два депутата "Нашей партии" и шесть депутатов Латгальской партии. Пять депутатов "Согласия" работают в оппозиции.

Главным разногласием с партнерами по коалиции названа ситуация на муниципальном предприятии теплоснабжения "Даугавпилс силтумтикли", в результате чего тариф на отопление для горожан подорожал в разы, и теперь стоит дороже, чем, например, в Риге.