Лиепниекс о марихуане: сколько миллиардов утекает мимо Латвии! (13)

фото

Эксклюзив | 23 октября 2018 года, 07:29

Известный в Латвии сторонник легализации марихуаны, эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс в Twitter вновь поднял вопрос о том, насколько была бы полезна легализация этого психоактивного вещества для экономики Латвии.

"Это возможности для бизнеса, которые Латвия пропускает мимо - просто невероятны. Одна компания по производству вейпов для марихуаны, была оценена в 5 миллиардов. Эта компания стоит больше половины бюджета Латвии", - написал Лиепниекс.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что компания по выпуску электронных сигарет Juul из Кремниевой долины, которая производит в том числе вейпы для курения марихуаны, привлекла в качестве инвестиций 20 миллионов долларов.

Пользователи соцсети в данном вопросе разделились на тех, кто поддерживает легализацию и тех, кто против этого.

"Не являюсь фанатом марихуаны, но в контрасте с дешевой землей алкоголя для эстонцев и финнов, сопротивление легализации кажется экстремальным лицемерием", - считает Валтерс Митанс.

"Латвия уже является алкогольной державой. Сомневаюсь, что нужна еще и наркотическая держава. Уже и так каждый третий житель алкоголик и наркоман. Следующее поколение от этого здоровее не будет", - пишет пользователь под ником Anoreksija.lv. ‏

"Действительно так. Это стереотип, который существует о том, что все разом начнут употреблять метамфетамин после легализации травки и так далее, надо моментально отметать, так как слишком много реальных примеров в мире, что это не так", - считает Роберт Е.

фото

"Самое смешное то, что мы в Латвии можем покупать акции предприятия, которые в Канаде продают марихуану. Это свидетельствует о том, что мы усиленно вносим вклад в торговлю марихуаной. Интересно, в Латвии за это предусмотрено уголовная ответственность?", - вопрошает Петер, снабдив свой комментарий хештегом "параллельные миры".

А еще один пользователь указал, что Европа постепенно движется к легализации марихуаны.

"Без паники! В Брюсселе все подсчитано - и справедливые квоты установлены для всех торговцев каннабиса. Процесс продолжается...", - написал Эдгарс.

фото

Напомним, Лиепниекс неоднократно заявлял, что Латвия могла бы пополнять свой бюджет за счет марихуаны, используемой в медицинских целях.

Изначально вейп придумали для того, чтобы люди курили меньше классического табака и снизили никотиновую зависимость. Но, к удивлению всех, этот электронный девайс стал революционным устройством в среде любителей травки, пишет thequestion.ru.

Первые жижи для вэйпов со вкусом каннабиса, появились в Голландии. Местное законодательство открыто не поощряет употребление травы, но и не запрещает законодательно.

Комментарии 13
так1 час назад
надо сразу героин разрешать - триллионы потекут.
2
Ответить
вова1 час назад
Еще проституцию либерализовать и торговлю оружием разрешить в каждом киоске
Нарвсен , ВВП и бюджет лопнут , а пипл просто будет пачками собирать деньги ,которые рассыплются от лопнувшего от переполнения бюджета.
И главное сотни тысяч латышей вернутся в страну покурить дешевую травку.
Гостинницы переполнены,рестораны гудят , круизные суда за несколько лет резервируют причалы порта ., у посольств Латвии драки в очередях за визами ,
единожопники Ринкевича чартерами прилетают в Ригу на огромных лайнерах.....
В знак благодарности мы заказываем Церетели памятник Лиепниксу при жизни больше , чем памятник Петру 1. У Милды чудесным образом начинают течь слезы радости и мы вокруг нее возводим величественный храм диевтуров в честь Президента Вейониса при котором достигли таких результатов.Карлис Улманис на этом фоне кажется нам диктатором -лузером, кончина которого по истине трагична.
Дальше сами
1
Ответить
Latviešu Patriots1 час назад
Izskatās, ka pats politologs smēķē zālīti..
Ответить