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Известный в Латвии сторонник легализации марихуаны, эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс в Twitter вновь поднял вопрос о том, насколько была бы полезна легализация этого психоактивного вещества для экономики Латвии.

"Это возможности для бизнеса, которые Латвия пропускает мимо - просто невероятны. Одна компания по производству вейпов для марихуаны, была оценена в 5 миллиардов. Эта компания стоит больше половины бюджета Латвии", - написал Лиепниекс.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что компания по выпуску электронных сигарет Juul из Кремниевой долины, которая производит в том числе вейпы для курения марихуаны, привлекла в качестве инвестиций 20 миллионов долларов.

Tās biznesa iespējas, ko Latvija laiž garām ir neidomājamas. Te viena marihuānas kompānija, kura jau tiek vērtēta 5miljardu vērtībā. Viena kompānija varāk kā puse Latvijas valsts budžeta. https://t.co/3ZYDQ1VDqS — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) October 22, 2018

Пользователи соцсети в данном вопросе разделились на тех, кто поддерживает легализацию и тех, кто против этого.

"Не являюсь фанатом марихуаны, но в контрасте с дешевой землей алкоголя для эстонцев и финнов, сопротивление легализации кажется экстремальным лицемерием", - считает Валтерс Митанс.

"Латвия уже является алкогольной державой. Сомневаюсь, что нужна еще и наркотическая держава. Уже и так каждый третий житель алкоголик и наркоман. Следующее поколение от этого здоровее не будет", - пишет пользователь под ником Anoreksija.lv. ‏

"Действительно так. Это стереотип, который существует о том, что все разом начнут употреблять метамфетамин после легализации травки и так далее, надо моментально отметать, так как слишком много реальных примеров в мире, что это не так", - считает Роберт Е.

"Самое смешное то, что мы в Латвии можем покупать акции предприятия, которые в Канаде продают марихуану. Это свидетельствует о том, что мы усиленно вносим вклад в торговлю марихуаной. Интересно, в Латвии за это предусмотрено уголовная ответственность?", - вопрошает Петер, снабдив свой комментарий хештегом "параллельные миры".

А еще один пользователь указал, что Европа постепенно движется к легализации марихуаны.

"Без паники! В Брюсселе все подсчитано - и справедливые квоты установлены для всех торговцев каннабиса. Процесс продолжается...", - написал Эдгарс.

Напомним, Лиепниекс неоднократно заявлял, что Латвия могла бы пополнять свой бюджет за счет марихуаны, используемой в медицинских целях.

Изначально вейп придумали для того, чтобы люди курили меньше классического табака и снизили никотиновую зависимость. Но, к удивлению всех, этот электронный девайс стал революционным устройством в среде любителей травки, пишет thequestion.ru.

Первые жижи для вэйпов со вкусом каннабиса, появились в Голландии. Местное законодательство открыто не поощряет употребление травы, но и не запрещает законодательно.