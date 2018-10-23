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Нынешние переговоры о формировании коалиции очень напоминают политическую шизофрению, сказал в эфире радио Baltkom депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич.

«В этом году наша партия провела серьезный ребрендинг. Мы получили практически столько же голосов, сколько и на прошлых выборах. В качестве негативного момента могу отметить неактивность избирателей в регионах. Доля латышей среди избирателей у нас увеличилась, она превысила треть. Это в пух и прах разбивает все мифы относительно нелояльности русскоязычных, якобы мы все смотрим на Путина. Хотя Путин очень помог националистам. «Крым наш» — это мощнейший аргумент» ,- сказал Цилевич.

Он отметил, что нынешний Сейм напоминает ему парламент 1995-го года, где наблюдалась такая же раздробленность.

«Думаю, что одна из вошедших в парламент партий очень быстро развалится. Еще посмотрим, как там распределится пестрая компания Кайминьша. У нас сейчас наблюдается политическая шизофрения. Ведущие политики говорят «мы за разнообразие», а как доходит до дела, коалиция образуется по этническому признаку. Это не может продолжатся вечно. Одна из возможностей нового сценария — это роспуск Сейма, повторные выборы. Либо либералы сдадут свой либерализм и лягут под консерваторов, либо правительства не будет. Вопрос в том, как долго либералы будут кочевряжится. Мы, в свою очередь, готовы говорить со всеми. Даже с Нацобъединением. Раз уж мы назвались «Согласием», то это накладывает определенные обязательства», - пояснил Цилевич.

Напомним, по итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у Национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.