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Работа "Согласия" и остальных партий, в том числи и VL-TB/LNNK, в парламенте продуктивно происходила на протяжении нескольких лет. Об этом в интервью радио Baltkom сказал зампредседателя фракции Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе, комментируя отказ политических партий формировать коалицию с "Согласием".

Он отметил, что несмотря на активную совместную работу по хозяйственным вопросам, у партий существуют разногласия в общих ценностях.

"У нас нет возражений работать с "Согласие" в хозяйственной сфере, но у правительства есть определенные цели. Иногда мы голосуем вместе с ними, иногда Национальное объединение голосует с "Согласием". Но у нас разные ценности. Есть разногласия в сфере языка обучения. Решение о том, чтобы не идти в коалицию в Сейме, было принято на общем собрании. Мы не можем идти против членов своей партии, наших избирателей. Они этого не поймут. Но вот в президиуме парламента Клементьев сидит рядом с Мурниеце. И все у них хорошо, работают", - сказал он.

Как сообщалось, вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии не планируют приглашать на переговоры "Согласие".

"Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, KPV LV и НКП - по 16, "Для развития/За" и Visu Latvijai!-TB/LNNK - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.

Фото из Flickr/Saeima