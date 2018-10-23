АНОНС: на радио Baltkom – радиоведущий Сева Новгородцев (3)
Эксклюзив | 23 октября 2018 года, 12:00
Сегодня, после 13.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c британским журналистом и радиоведущим, сотрудником Русской службы Би-би-си, ведущим музыкальной программы "Рок-посевы", а также разговорных передач "Севаоборот" и "БибиСева" Севой Новгородцевым.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: Facebook/profile.php?id=100011709167197
Сева Сева Новгоро-одцев - город Лондон, БиБиСи. Привет, ребята! )))
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Отличное интервью получилось! А Сева удивительный, интересный рассказчик. Молодцы.
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обойдётся без троицковщины.
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