Эксклюзив |

Сегодня, после 13.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c британским журналистом и радиоведущим, сотрудником Русской службы Би-би-си, ведущим музыкальной программы "Рок-посевы", а также разговорных передач "Севаоборот" и "БибиСева" Севой Новгородцевым.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: Facebook/profile.php?id=100011709167197