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Многие компании не хотят пользоваться прямой рекламой, рассказал в интервью радио Baltkom создатель магазина винтажной одежды, фешн-блогер Сергей Хатанзейский, комментируя дискуссию в Латвии о правилах маркетинга среди блогеров.

Он считает, что нельзя ограничивать оплачиваемый контент в социальных сетях строгими рамками.

"Я не знаю, что с этим делать. Особенно если введут обязательные хэштеги. Это чушь! Я против прямой рекламой, многие клиенты тоже не хотят, чтобы это было навязчиво. Мы же люди, личности. Рассказываем и показываем то, как сами хотим. Это же не реклама порошка на телевидении", - сказал Хатанзейский.

По его словам, рекламодатели предпочитают оформлять коммерческие услуги официально.

"Если ты настоящий блогер, серьезно к этому относишься, то работа происходит только официально. Все заказчики будут работать с тобой только официально. По-другому тут быть не может. Конечно, существует и бартер. Ты получишь какую-то выгоду, но налоги за это не платишь", - отметил Хатанзейский.

Как ранее заявили эксперты по цифровому маркетингу, большая часть так называемых инфлюэнсеров в Латвии - частных лиц с тысячами подписчиков в Instagram, Youtube, Facebook и Twitter - не регистрируют свою хозяйственную деятельность, тем самым нарушая закон о рекламе.