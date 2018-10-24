Новгородцев на Baltkom: выход Британии из ЕС — серьезная трагедия (6)
Выход Великобритании из состава Европейского союза лишит молодое поколение будущего , так как Brexit сделает страну изолированной. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" высказал британский журналист, экс-радиоведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев.
"В Англии самое страшное преступление это влезть без очереди. В страну приехали выходцы из восточной Европы, поляки, украинцы они не были искушены культурой поведения. Плохие манеры приезжих очень раздражали англичан, и в стране провели референдум в 2016 году по выходу из ЕС. Последствия Brexit могут быть колоссальными. Когда я приехал работать на Би-би-си, еще жива была память о Британской империи, потому что еще в 30-е годы карта мира была раскрашена в ее красный цвет: Канада, Австралия, Новая Зеландия — все принадлежало Британии. Потом эти страны отдалились, и Англия съежилась. Теперь и вовсе после выхода из Евросоюза Англия превратится в почтовую марку на мировом глобусе. Это серьезная трагедия", - отметил Новгородцев.
Напомним, что референдум за выход Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года. Тогда 51,9% британцев выразили свое желание покинуть ЕС. Официальный выход Великобритании из состава Евросоюза намечен на конце марта 2019 года.
Фото: Flickr/Tristan Martin
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Я помню как шумы глушилки на моей Спидоле я слушал Севу Новогородцева.
Сейчас, когода многие из нас имеет практический опыт путешествия и даже проживания в разных странах, мы можем СРАВНИТЬ презентацию новостей и самых лучших и худших политических шоу и их ведущих из разных стран.
Вне всякого сомнения Сева был одним из выдающихся пропагандистов своего времени, но многое из того что он говорил мы тогда не могли проверить, потому что жили в закрытом обществе и верили многому из того, что говорил Сева.
Я прочитал выдержку и интревью Севы Новгородцева на радио Baltkom, и ощущение такое, что это уже не мы живём в закрытом обществе - а он.
Мы уже не верим, что поляки, украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, русские и все другие выходцы из Восточной Европы такие хамы, что из-за их плохих манер воспитанные и культурные англичане устроили себе Брексит.
Но мы то знаем, что это не украинцы и поляки писают на наш национальны символ, Памятник Свободы, а рекламируемые как самые воспитанные и культурные, англичане и некоторые представители отнюдь не Восточной, а Западной Европы.
Если Сева живёт ещё в иллюзии, что у англичан и у него есть моральное право убеждать нас всех, что мы все менее полноценные в области манер, чем англичане, - то мы уже живём в другое время и знаем, что то что он и подобные ему говорят очень часто, мягко говоря, неправда - а точнее пропаганда.