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Выход Великобритании из состава Европейского союза лишит молодое поколение будущего , так как Brexit сделает страну изолированной. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" высказал британский журналист, экс-радиоведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев.

"В Англии самое страшное преступление это влезть без очереди. В страну приехали выходцы из восточной Европы, поляки, украинцы они не были искушены культурой поведения. Плохие манеры приезжих очень раздражали англичан, и в стране провели референдум в 2016 году по выходу из ЕС. Последствия Brexit могут быть колоссальными. Когда я приехал работать на Би-би-си, еще жива была память о Британской империи, потому что еще в 30-е годы карта мира была раскрашена в ее красный цвет: Канада, Австралия, Новая Зеландия — все принадлежало Британии. Потом эти страны отдалились, и Англия съежилась. Теперь и вовсе после выхода из Евросоюза Англия превратится в почтовую марку на мировом глобусе. Это серьезная трагедия", - отметил Новгородцев.

Напомним, что референдум за выход Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года. Тогда 51,9% британцев выразили свое желание покинуть ЕС. Официальный выход Великобритании из состава Евросоюза намечен на конце марта 2019 года.

Фото: Flickr/Tristan Martin