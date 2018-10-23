Новгородцев на Baltkom: в Латвии царит национализм по отношению к русскоязычным (20)

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Эксклюзив | 23 октября 2018 года, 20:07

Латвийский национализм в отношении русскоязычного населения Латвии не соответствует европейской модели поведения. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" высказал британский журналист, экс-радиоведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев.

"Мне не нравится латвийский национализм по отношению к русскоязычным. Я бы посоветовал правительству Латвии брать пример с французов, англичан, немцев, которые гораздо терпимее относятся к языковым меньшинствам. Поведение латвийских политиков не соответствует европейской модели", - отметил Новгородцев.

Напомним, что русскоязычными в Латвии являются 40% населения страны.

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Комментарии 20
Tan Tin2 часа назад
Плюй, пока слюна осталась, что ещё калеке делать?! - токо и плеваться. Саня, мне любопытно : какая тебе сила воли нада, чтоб на русском писать, по-русски думать?)
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доктор БляБолит2 часа назад
Ну ты прям лОтыш......чистокровный ариец.......натерпелся терпила.
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Алекс3 часа назад
Сева Новгородцев(Всеволод Левенштейн в девичестве )прекрасно знает ,почему это происходит в Латвии и ,кстати,сейчас на Украине,но ,надо отдать должное,Сева не состоит не в одном масонском клубе и является евреем-интернационалистом,т.е.не ставит свою нацию превыше всего и остальных считая за быдло и гоев,если еврей не входит в особый круг общения.
Кстати,в рижской еврейской школе изначально учат,что евреи-богом избранная нация.Что получаем на выходе-не трудно догадаться.Какой то национализм с душком 30 -х в Германии.
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