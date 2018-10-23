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Латвийский национализм в отношении русскоязычного населения Латвии не соответствует европейской модели поведения. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" высказал британский журналист, экс-радиоведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев.

"Мне не нравится латвийский национализм по отношению к русскоязычным. Я бы посоветовал правительству Латвии брать пример с французов, англичан, немцев, которые гораздо терпимее относятся к языковым меньшинствам. Поведение латвийских политиков не соответствует европейской модели", - отметил Новгородцев.

Напомним, что русскоязычными в Латвии являются 40% населения страны.

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