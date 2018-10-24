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Причиной всеобщего игнорирования "Согласия" являются не политики этой партии, а избиратели. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал

председатель этой парламентской фракции Янис Урбанович, комментируя переговоры всех вошедших в Сейм партий о формировании правительства.

"Я пропустил эту предвыборную кампанию. Я не участвовал в баталиях, потому что я уже все сказал. Ни номер телефона, ни взгляды не меняю уже много лет. Все все знают. Была опция и не участвовать, но я не мог, это была бы подножка другим старателям от "Согласия". Я выбрал честный путь. Был в списке и ждал суда. Я не делал подножки другим коллегам. Я считаю, у "Согласия" светлое будущее, главный успех впереди. Я долго носил в себе главный вопрос "доколе?". Я имею в виду личное участие. Во-первых, у меня нет цели умереть в политике. Во-вторых, меня мало что там удивляет. Я реалистично смотрю на происходящее сейчас и в будущем, я вижу, чего стоит быть в этой политике. У меня личного счастья в политическом процессе нет. Я привожу молодых и помогаю им, в том числе и в этой предвыборной кампании", - пояснил Урбанович.

Он добавил, что "Согласие" честно проходит свой путь и делает все, что оно может сделать.

"Я не устал. Я разочарован. У меня жалость и обида не на окружающих. Мне кажется, что очевидные вещи игнорируются в обществе. Мы честно прошли свой путь. Мы нацелено шли на компромиссы. Они нам нелегко давались. Сегодня я могу заявить, что ни наши программные предложения, ни качество персоналий, которые мы предлагали, не являются причиной всеобщего игнорирования "Согласия". Это не против политиков. Это против избирателя нашей партии. Я имею право так говорить, потому что вся моя деятельность последних лет позволяет мне это делать", - заявил Урбанович.

Напомним, по итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у Национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.

На данный момент в Латвии продолжаются переговоры о формировании нового правительства. НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК. Коалицию с "Согласием" исключают все партии.